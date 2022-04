Disminuye popularidad de AMLO

Agencias / Diario de Chiapas

México.- Luego de que este lunes diversas encuestas revelaron que la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador ha bajado casi 20 puntos, el mandatario sostuvo que aún la mayoría de la gente lo apoya, aunque reconoció que su figura ha sufrido desgastes por enfrentar a los conservadores corruptos que no quieren dejar de robar.

“Están molestísimos, no los calienta ni el sol, y desquiciados. No les gusta que se haya terminado con la condonación de impuestos, no les gusta que se considere delito grave la facturación falsa, que se haya aprobado lo de la extinción de dominio porque robaban y podían ir hasta la cárcel, pero luego salían y les devolvían todos sus bienes. No les gusta el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, no les gusta que la corrupción sea delito grave. Entonces, sí hay una reacción, pero nada que sea significativa, preocupante. Le meten y le meten y le meten, dicen ya tres puntos”, expresó durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

El mandatario afirmó que tiene el respaldo y señaló que “el día que el pueblo no me quiera, ese día voy a llorar y me iré a Palenque, Chiapas, no voy a estar como algunos presidentes que tienen 10, 15 o 20 por ciento de aprobación y ahí están. ¿Cómo va uno a gobernar así si no tiene respaldo de los ciudadanos? Nada más es por el cargo y yo no estoy aquí por eso, yo no luché por el cargo, yo lucho por transformar al país”.

Indicó que su gobierno ha resistido estos primeros 15 meses sin publicidad y que por ello no pasaba nada si la aceptación de su persona seguía bajando. “Nada más que no sea mucho, que sea así, tres puntos cada tres meses”.