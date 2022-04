Dos mil 650… y contando

Edén Gómez Bernal/Diario de Chiapas

Aunque ya concluyeron las tres semanas de mayor contagio de las que habló la Secretaría de Salud estatal, el titular José Manuel Cruz Castellanos señaló que no hay garantías en Chiapas para el regreso a la ‘nueva normalidad’.

Al concluir la temporada más crítica de la pandemia en la entidad, mucha gente pensó en un regreso paulatino de actividades en diversos rubros, pero no sucederá así porque se corren riesgos, afirmó el funcionario.

Dejó en claro que en esta semana el Comité para la Seguridad en Salud iniciará reuniones para evaluar la situación actual de la entidad, para determinar qué acciones y medidas se podrían tomar en diversos sectores como educación, salud, economía, protección civil, entre otros.

“Se va a iniciar a sesionar y cada responsable de sector tiene que presentar un plan de acción y el comité tiene que autorizarlo, por lo que debe tener un sustento total”, manifestó.

Al ser cuestionado si hay o no una fecha estimada de regreso a las actividades de la ‘nueva normalidad’, dijo que no, “nunca hemos podido fijar fecha, no lo haré, lo que han puesto una línea plana a diciembre, seguiremos en esa, si seguimos bien esa línea nos va a ir bien, sino cumplimos las acciones no se tendrán buenos resultados, por eso no ponemos fecha, ponemos el camino a seguir”.

Por otro lado, dio el último reporte de casos correspondientes al 8 de junio en el que confirmó 68 casos nuevos de coronavirus Covid-19 en las últimas horas, con lo que Chiapas llegó a un acumulado de 2 mil 650 pacientes positivos, de los cuales mil 471 han sido dados de alta en lo que va de la pandemia, lo que representa el 55 por ciento.

Señaló que los casos recientes se registraron en 36 hombres y 32 mujeres, entre ellos un menor de edad, y se distribuyeron de la siguiente manera: Tuxtla Gutiérrez, 34; Tapachula, 14; San Cristóbal de Las Casas, cuatro; Venustiano Carranza, tres; Pijijiapan, Tonalá y Villaflores, dos casos cada uno; y Arriaga, Bochil, Chiapa de Corzo, Huixtán, Huixtla, Mapastepec y Ocozocoautla, un caso cada uno.

Finalmente, actualizó el estatus de los 2 mil 650 casos acumulados en la entidad: mil 471 pacientes recuperados, 738 en aislamiento domiciliario, 113 hospitalizados estables, 92 hospitalizados graves, 51 hospitalizados intubados y 185 decesos.