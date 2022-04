Edil de Tuxtla, “incapacitado”

M de R / Diario de Chiapas

Iván Sánchez Camacho, presidente del PRI en Tuxtla, calificó de irresponsable al alcalde de la capital chiapaneca al estar cerrando los Centros de Desarrollo Comunitario, los conocidos Cedecos o centros DIF en las colonias, sin dar alternativas para la población beneficiaria de los servicios que se ahí se prestan atentando en contra de las personas de la tercera edad y mujeres que reciben cursos o talleres.

Para el dirigente tuxtleco, el presidente municipal actúa en contra de la población vulnerable, cerrando oportunidades que por décadas se han ofrecido y afectando la capacitación para el autoempleo, dejando en estado de indefensión, principalmente, a los adultos mayores que serán apartados de sus actividades recreativas y de atención especial, todo ello en medio de esta grave crisis económica.

Sánchez Camacho recordó que los Cedeco’s son múltiples espacios donde se realizan actividades recreativas, artísticas, deportivas, ambientales y de protección civil, a los que acuden adultos mayores, madres solteras, niñas y niños a cursos o talleres que son impartidos de manera diaria, semanal y en cursos de verano con lo que se contribuye a la integración familiar, social y económica.

Señaló que Carlos Morales, no tiene capacidad para ayudar a las familias tuxtlecas, lo cual ha demostrado al gobernar, como lo hizo con el mal manejo de la pandemia en temas sanitarios y económicos, pues no ayudó con la condonación del pago de agua, no apoyó a miles de comercios que tuvieron que cerrar, sin olvidar el daño patrimonial que generó al actuar de forma corrupta comprando contenedores a precios inflados.

Finalmente, Iván Sánchez Camacho, dijo que las instalaciones del Comité Municipal que preside están abiertas y las propone como espacio de capacitación, así mismo informó que se sigue ayudando a la sociedad con exámenes gratis de la vista, lentes a muy bajo costo, atención médica o medicamentos disponibles, así como ultrasonidos a embarazadas para apoyar la economía familiar.