Ediles ventajosos; enaltecen su figura

Jeny Pascacio/ Diario de Chiapas

En entrevista con Carlos Z Cadenas, Marcelo Toledo, ex diputado del Congreso del Estado de Chiapas e inscrito en la elección de candidatos de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se abordó el tema de los estatutos del partido y las malas jugadas de alcaldes que buscan la reelección.

“El ciudadano debe estar preparado para esa fiesta electoral. Creo que deben ser unas elecciones ejemplares, me parece que las condiciones están dadas para que así sea, no podemos ser el reflejo de las anteriores elecciones con muchos conflictos”, insistió.

Refirió que los institutos políticos están preparados para buscar en los mejores hombres y mujeres, siendo lo más importante el beneficio del pueblo, pues quienes ocupen los espacios están obligados a dar buenos resultados.

“Recomendaría mucha paciencia, mucha prudencia para que seamos un estado y un país ejemplar el domingo 6 de junio. Me inscribí de acuerdo con la convocatoria emitida por el partido Morena, al igual que se inscribieron muchos hombres y muchas mujeres, pero está en proceso de selección de candidatos”.

EXTRAÑA REELECCIÓN DEL ALCALDE DE TUXTLA

Al cuestionarlo sobre la militancia del alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Orsoé Morales Vázquez, recordó que Morena tiene un estatuto ‘bondadoso’ que permite la participación de candidatos externos o ciudadanos, pero sobre la marcha, se ha perdido el sentido.

“No debería ser alguien que brinque de un partido a otro. Eso hace que de repente veamos a gente que milita o militaba en el PAN o que militaba en el PRD o el Verde Ecologista”.

Explicó que Morena no tiene candados que restrinjan la participación. “Específicamente del presidente municipal de Tuxtla, es necesario aclararlo, no es de Morena, no es militante ni se inscribió en la coalición”.

En el trienio municipal, es el PES quien registra al actual edil, aunque “le tienen permitido inscribirse con nosotros para esta nueva elección”.

Lamentó que hayan tirado la Ley electoral aprobada en el Congreso del Estado, a propuesta del titular del Ejecutivo, donde se pretendía que los aspirantes a la reelección dejaran las posiciones desde 120 días antes de las precampañas.

“Es una competencia dispareja, pero tiene mucho que ver con los principios de quienes dejan los cargos y no hacer uso excesivo de ellos para beneficio personal. Los funcionarios municipales en este caso, no deben hacer uso de las estructuras de los recursos humanos y de los recursos financieros, tampoco que sea pretexto el trabajo municipal para ir posicionando una figura”.

Dijo que es de llamar la atención, ver al alcalde de la capital de Chiapas, inaugurando calles y luminarias o rehabilitación de espacios públicos, como si se hubieran administrado los recursos durante dos años antes para echar mano de ellos en este año empatando con las precampañas.