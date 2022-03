EL HEREDERO DEL MIEDO: Gobernar bajo los efectos de la droga

Jorge Enrique Hernández / Diario de Chiapas

Con el propósito de darle continuidad a la entrevista sostenida en el programa de Diario Multimedia del Diario de Chiapas, “Agenda Política de Chiapas”, recuento de la historia, con el educador y escritor Alfredo Palacios Espinosa, les ofrecemos una reseña de la novela política “El heredero del miedo”.

Maestro Alfredo Palacios, para los que aún no han leído El heredero y el miedo, ¿De qué trata, que tanta expectación ha despertado en el ambiente político y en el medio cultural?

Es una novela política cuya acción se sitúa en Chiapas, en donde el personaje central es un gobernador corrupto, esquizofrénico, bajo los efectos de la droga, que acompañado de la pandilla que se trajo, atropella derechos y saquea a la entidad, para ello impone el miedo y el terror colectivo a través del aparato de justicia y de la legislatura local para hacer de las leyes y reformas instrumentos de sus caprichos y la imposición de su voluntad. Local, nacional e internacionalmente obtuvo la complicidad de los medios, organizaciones sociales y líderes a cambio de dádivas o amenazas y de grandes cantidades de recursos para financiar campañas nacionales para obtener impunidad y seguir incrustando a los de su equipo de perversos en gobiernos que fueron apoyados por él, a la espera de regresar a Chiapas para venir por lo que aun dejaron. El miedo a la persecución y cárcel fue un buen disuasivo para callar y dejar hacer.

Los personajes de esta novela y la historia misma se parecen al gobierno que dejó el poder en 2012, ¿Es así? ¿No tiene miedo?

El que dejó el poder en 2012 o en el 2018, la única diferencia en ellos fue que aquel ordenaba los abusos del poder desde el desorden neuronal drogado y sumido en el miedo y el otro desde la explosión hormonal y la frivolidad. Ambos tuvieron como sombra la figura materna. Si aquel me persiguió y encarceló por nada, desde su mullido sillón actual de cónsul, adquirido como parte de la impunidad que compró con recursos del estado, bien puede hacerlo por segunda vez, sabido es que, en Chiapas te pueden inventar uno o varios delitos y en lo que demuestras tu inocencia ya te pasaste varios meses detenido. Total, la figura de procurador o fiscal tiene la función de vestir de legalidad los abusos del ejecutivo.

Mira, como autor es crear la ficción literaria a través de verdades, al lector corresponde compararla con la vida real e identificar a los personajes de la novela con los de la realidad. Aunque es bien sabido que, en Chiapas, la realidad supera a la ficción. Un escritor es como un sastre que hace camisas, si alguien le viene que se la ponga.

En cuanto a la segunda pregunta de si tengo miedo, creo que los chiapanecos recién vivimos seis años bajo la imposición del miedo como estrategia para acallar la inconformidad y las protestas para que pudiera imponernos como única voluntad, la de Cedrales como gobernador. Seguir condicionando nuestras acciones personales de los que vivimos aquí es seguir manteniéndonos bajo ese régimen dictatorial y corrupto. A mí, en lo personal, Juan Sabines Guerrero, a través de su testaferro me quitó por unos meses mi libertad física, pero nunca mi libertad intelectual de escribir lo que mi conciencia me dicta. En general, si seguimos guardando silencio, seguiremos callando la verdad de lo que pasó y estaremos renunciando a la acción y él seguirá ejerciendo el poder dictatorial más allá de los seis años que en mala hora se le permitió hacerlo. Por lo demás no olvides que la otra cara del miedo es el valor, que no es otra cosa que el control del miedo. Eso intento, aunque si me pasara algo a mí o a mi familia ya tiene nombre y apellido el autor de cualquier daño.

¿Por qué el título de El heredero y el miedo de la novela?

Porque el personaje principal que es Pedro Cedrales que algunos lectores empiezan a identificar como Juan Sabines Guerrero, por asumirse como el heredero del destino de la entidad y que por llevar el nombre de su padre que también gobernó a la entidad se cree heredero del poder estatal para él y su descendencia. En la novela, al final del gobierno de Cedrales, más allá del recuento de daños a la colectividad, se ocupó por sembrar el nombre del padre y de él por toda la geografía chiapaneca, no hay obra en ese sexenio que no lleve el nombre de Pedro Cedrales: escuelas, colonias, auditorios, mercados, calles, parques, en fin, hasta aquellas obras en las que nada tuvo que ver, cambió los nombres originales que tenían. Dejó un museo como ejemplo del culto narcisista, con cargo al erario para mantener la supuesta popularidad cedralista, pero no fue pura ocurrencia megalómana sino la de mantener la idea dinástica de dejar el campo listo para incrustar a su cachorro en las elecciones del 2021. A veces creo que a Chiapas le hace falta una purga cultural como hicieron en China para revisar los personajes de su historia y borrar a muchos y empezar una nueva historia. Por otra parte, el miedo es el motor que impulsa los actos de un hombre drogado para evadir la realidad. Había que ver cómo se comportará sin poder y sin la visión y la protección de la mamá. Los tiempos se acortan. Los dos últimos gobernadores tienen ese común denominador llegan el poder bajo la sombra del nombre del papá, el primero y del abuelo el segundo con una madre protectora y ambiciosa en ambos. Los dos inician la era de los bebesaurios en el gobierno de Chiapas.

El personaje central de Pedro Cedrales ¿tiene su contraparte?

Si claro, como dice Shakespeare en Hamlet: no todo está podrido en Dinamarca, así como hay malos en la vida, los hay buenos y como esta novela es una historia de vida, también están personajes éticos que le hacen contrapeso como el periodista Virgilio Nampulá o el empresario Macario Ventura quienes durante toda la trama mantienen sus principios a pesar de la presión.

Considera que ¿a este gobernador el poder lo mareó?

Como a tantos otros que al subirse a un ladrillo pierden la proporción de las cosas. Pero Pedro Cedrales trae traumas desde la infancia. El que lo cuidó y protegió durante su infancia y adolescencia que no es otro que su guardaespaldas, deja entrever que vivió miedoso, que se orinaba en la cama y que presa de miedo pedía a su cuidador que sujetara al supuesto agresor para vengarse de algún desaire. El origen de estos traumas también se encuentra en la relación conflictiva que llevaron sus padres y que al tener el poder descubrió que viendo el dolor y el sufrimiento en el otro le daba fuerzas y satisfacciones. Transportó el miedo que siempre lo acompañó en sus víctimas. Se convirtió en un gran simulador del miedo.

Entonces: ¿El personaje antagónico es el miedo?

Y también el complemento del título de la obra. Durante la trama tiene que lidiar con ese miedo que lo acompaña siempre y que aprendió a simular, primero con rabietas adolescentes y luego con golpes de poder sobre la mesa. Esta misma razón hizo que desde la adolescencia aprendiera a sobrellevar el miedo con estimulantes que conforme creció fue ingiriendo mayores dosis, hasta no poder vivir sin ellos.

Veo que en la forma recurre a los diálogos y los monólogos y que hace a la novela muy teatralizada ¿Por qué?

Tienes razón, podría decirte a que quizás se deba a que yo provengo del teatro. Tengo formación dramática, pero también creo que el teatro y la política van muy de la mano. Shakespeare decía que para entender a la política no era necesario acudir a los politólogos, sino al teatro. Lamentablemente los improvisados en la política, como es el caso de este personaje y su cohorte de aduladores, recurren con frecuencia al espejo para ejercitar gestos y palabras antes de salir ante los reflectores que contratan para demostrar sus dotes histriónicas para engañar al pueblo, dando como resultado lamentables representaciones tragicómicas, qué, si no hubiera provocado tanto daño colectivo, sería una anécdota más para reírse en el bestiario político de Chiapas.

¿Cómo podrías definir las características del personaje central?

Como un gran gesticulador que aprendió a esconder sus miedos detrás del poder. Que infundió ese miedo a los propios colaboradores para asegurarse lealtad e impuso ese miedo a la sociedad para asegurarse silencio y sumisión. Como un gran corruptor de todo lo que toca y rodea. Un ignorante rencoroso que aborrece la cultura y la academia por eso atiborró de eventos seudo culturales y convirtió a la entidad en el gran escenario para que los que manejan la industria de la seudo cultura hagan de las suyas en el estado y en contraparte recibir la promoción de una popularidad que no posee y se asegure del silencio de los acontecimientos de Chiapas.

En este sentido, durante el sexenio, su madre, de gran influencia sobre el ser y actuar del hijo. La señora y un hermano de ella fueron los grandes beneficiarios detrás de las promotoras de espectáculos, imponiendo desde la secretaría de finanzas del gobierno, el calendario y la cartelera de feria con los artistas y el costo de cada uno que se les descontaba a las presidencias municipales de sus participaciones. Además, la relación de esta pareja con Televisa hizo que los teatros de Chiapas tuvieran funciones con compañías de la misma televisora con comedias improvisadas para explotar la popularidad telenovelera de los protagonistas del momento. Hasta actrices pasadas de moda, pero cercanas a esta madre, gozaban y usufructuaban el presupuesto que nunca llegaba a CONECULTA. Lo cierto es que en donde oprimas de ese gobierno brinca la pus.

¿Con quién podría compararse a Pedro Cedrales?

Si te refieres a la realidad, algunos lectores me dicen que, sin duda a Sabines, pero literariamente guardando la proporción en la comparación con una caricatura grotesca de Gonzalo N. Santos, El Alazán Tostado; con un Leónidas Trujillo El Chivo y hasta con Calígula, aunque mi personaje Pedro Cedrales no sepa quiénes fueron y lo que hicieron, porque nunca leyó ni para pasar un examen. No lee ni se informa; aunque pensándolo mejor más bien podría encontrar mas semejanza con cualquiera de los dictadorzuelos, usurpadores del poder de la región bananera de Centroamérica de los años cincuenta.

Como observador de los acontecimientos políticos locales ¿Cómo ves la situación de Chiapas y que recomendarías para que no volvamos a vivir una situación como este sexenio, el más corrupto como tú lo retratas?

Que parece que Pedro Cedrales como el Pedro Páramo de Juan Rulfo, aún después de ausente estuviera presente, porque supo dejar sembrada a su gente cuidándole el negocio, para que nadie haga ni diga nada. Que los actores de Chiapas tomen un poco de conciencia social para dejar de lado su individualismo y aprendamos a vivir en colectividad. Que, así como a los policías se les hace exámenes de confianza para su ingreso al servicio o a los estudiantes para ingresar a la universidad, así los políticos debían pasar un examen toxicológico y de personalidad para asegurarse que no vuelva a gobernarnos otro loco alucinado.

Por último, sabemos que tu novela El heredero y el miedo, fue veladamente censurada por el gobierno de Manuel Velasco Coello al obstruir su distribución en Chiapas, ¿en dónde puede conseguirse actualmente?

En efecto, la novela apareció al finalizar el sexenio de Sabines, los personeros del gobernador Velasco Coello amenazaron a los libreros con mandarles a Hacienda para fiscalizarlos, lo que bastó para negarse a distribuirla. Únicamente Revistas Velázquez nos ayudó con la difusión en sus puestos de venta, pero como esta quebró hace tres años, ya no pudo seguirnos apoyando. Actualmente Fabián Rivera, un joven entusiasta que promueve una librería “San Francisco”, ubicado en este barrio, en la 15ª sur poniente 789, nos ayuda con la distribución de la novela El heredero y el miedo como libro proscrito.