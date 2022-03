El PRI ha construido México: Moreno

• Impulsó, entre otros rubros, la educación gratuita; creo el IMSS; otorgó 10 millones de viviendas dignas; construyó el sistema carretero más amplio y más moderno en América Latina, así como una extensa red eléctrica

Silvano Bautista I. / Diario de Chiapas

El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, hizo un balance de lo que ha sido su partido desde el inicio de la actual administración del gobierno federal y dijo que si bien se tuvo un resultado electoral no favorable en las pasadas elecciones, el mensaje para el priísmo es muy claro y que se tiene que empezar de abajo hacia arriba, fortalecer sus estructuras y decirle a los priístas y ciudadanos que el PRI es un partido responsable que sabe gobernar.

El PRI, abundó, ha construido este país y ha sido el responsable de impulsar el proceso democrático más importante. Recordó que el PRI impulsó la educación gratuita, creó el Instituto Mexicano del Seguro Social, otorgó 10 millones de vivienda a mexicanos con viviendas dignas para trabajadores con el Infonavit, creó el sistema carretero más amplio y más moderno en América Latina, así como una extensa red eléctrica.

Entrevistado por Verónica Rodríguez Montes, en una serie de entrevistas del “Diario de Chiapas”, bajo el tema de “Agenda 2020”, abordó temas como el Insabi, la autonomía del INE, el priísmo chiapaneco, entre otros.

Del primero, dijo que como partido no están para entorpecer, “sino al contrario queremos que le vaya bien a México”, pero vemos que el nuevo instituto y la nueva propuesta de salud tiene insuficiencia muy clara, y los resultados que se esperaban no están a la vista y en toda estrategia de salud es de inteligentes saber recapacitar para componer lo que no se haya propuesto bien y hacer más eficaz la propuesta.

Nos ha dejado en claro que hay carencia en tecnología, con cáncer y el VIH, la atención a la salud, el abasto medicamentos y cobertura. Todos queremos que el Insabi marche bien, pero la propuesta que se tiene no es la adecuada, no es la que corresponde y por ello, los gobernadores de su partido están por una propuesta adecuada.

Al referirse al caso del Instituto Nacional Electoral, Moreno Cárdenas se pronunció por una mayor autonomía al INE, “es una institución sólida y de prestigio importante. Muestra de ello, es que cada tres y seis años hay elecciones democráticas y transparentes, que las organizan los ciudadanos”. Recordó que se estuvo trabajando y se impulsaron reformas importantes en los últimos 40 años y lo que se quiere es la plena autonomía del INE.

“Teniendo un INE fuerte, tendremos elecciones con mayor transparencia, claridad, elecciones democráticas, donde decidan los ciudadanos y por eso nuestro total respaldo y apoyo y no hay que violentar la autonomía del instituto”, apuntó.

Por otra parte, dijo que este jueves su partido presentará una serie de propuestas de reformas penales, para enriquecer las que pretenden impulsar el partido del poder en turno.

“Tenemos el mayor de los compromisos de impulsar un poder judicial fuerte, sólido y en el proceso legislativo tenemos propuestas importantes. Estamos por impulsar leyes más eficaces que garanticen el ejercicio pleno de las libertades de todo el respeto a los derechos fundamentales de todos los mexicanos”, acotó.

Y agregó: “Compromiso al respeto al Estado de derecho y la división de poderes de los derechos que tenemos todos como ciudadanos y a todas las figuras como el arraigo que será tema de discusión y estamos trabajando y habremos de darle la fusión y en breve se habrá de presentar”.

PRI firme contra la corrupción

El PRI es muy democrático, fortalece la democracia en la representación de los partidos políticos y lo hicimos ayer y hoy desde la oposición seremos una oposición firme, clara, crítica y combativa, cuando un militante del PRI comete un error, ellos deben de asumir las consecuencias. Quien comete un acto de corrupción, un ilícito que enfrente la ley sea del PRI o del partido político que sea, nadie está por encima de la ley, resaltó.

El PRI en Chiapas

La convocatoria del PRI en Chiapas es a la unidad y cuidar a todos. Hoy se requiere la unidad del partido, ya que hay espacio para todos pues no pueden tener los espacios de participación política unos cuantos, esto no es el grupo, sino de equipos y hay que trabajar juntos y en Chiapas, resaltó.

Por otra parte, reveló que en la sesión ordinaria se analizarán propuestas claras para presentar el primer informe de su gestión de cuatro meses, además de la propuesta económica financiera del presupuesto del partido para este año, razonable, claro y eficiente para que cada peso del partido se aplique bien y encaminado a un solo destino y que se aplique con transparencia y todos sepan en qué se invierten los recursos.

Dijo que además habrá modificaciones para el ingreso de nuevos consejeros políticos nacionales a la comisión política permanente. Consideró que los partidos políticos tienen que estar más atentos a la demanda de la sociedad y por ello el PRI pasará del partido de las masas, al partido de las causas, a encabezar y apoyar las causas de la ciudadanía y de la sociedad con un compromiso claro en lo que denominan la agenda 2030 con temas como el medio ambiente, inteligencia artificial, cambio climático y todos los temas que se tienen muy claros y dar una enorme participación de tecnología y redes sociales.

Conferencia permanente de partidos de América Latina y el Caribe

Se refirió a esta instancia y dijo que está integrada por más de 63 partidos de países de América Latina y el Caribe y están comprometidos con fortalecer los procesos democráticos en América Latina, para la apertura e impulso al fortalecimiento de la democracia en todos los partidos políticos bajo el principio de la autodeterminación de los pueblos y de la no intervención.

Se trabaja de manera conjunta con organismos internacionales como la ONU, la OEA, la Unión Europea estableciendo alianzas y acuerdos para fortalecer la democracia en América Latina y el Caribe y que los pueblos hermanos tengan mejores oportunidades.

Finalmente, agradeció al Diario de Chiapas, el cual dijo es fundamental en la cultura de la política de la sociedad chiapaneca, y se refirió de manera concreta al director general Gerardo Toledo. Refrendó su respeto pleno a la libertad expresión de todos, ya que la crítica constructiva y propositiva, nos hace mejor, ya que mientras más información haya, hay mayor capacidad para emitir un voto y tomar una decisión.