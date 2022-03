En caso edil ¡violador!, INE podría intervenir

Ainer González / Diario de Chiapas

El Instituto Nacional Electoral (INE) en Chiapas podría intervenir en la campaña personalizada del presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, si la autoridad competente se lo plantea.

Arturo De León Loredo, vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en Chiapas, explicó que el Instituto no cuenta con la facultad y competencia para intervenir en los procesos electorales locales, pero de ser requerido por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), podría intervenir en algo muy específico.

“El instituto no participa de oficio, ni tampoco somos coadyuvantes de oficio… si requiriese la intervención del Instituto Nacional Electoral tendría que ser algo muy específico, planteado por la autoridad correspondiente”, aclaró.

En cuanto a las medidas cautelares en contra del edil de Tuxtla por su promoción personalizada en las redes sociales del municipio, el delegado del INE comentó que como autoridad electoral se pude emitir un recurso de suspensión o sanción, si el servidor público pone en riego los bienes que salvaguardan el voto libre y secreto.

“Es una figura que se tiene, que tenemos las autoridades electorales para suspender un acto que se esté realizando y que en opinión de la autoridad con los elementos que tienen en el expediente de denuncia, presuntamente pone en riesgo algunos de los bienes que se tutelan, entre ellos las equidad de las contiendas o el voto libre, o el voto secreto principalmente”, puntualizó.

De León Loredo destacó que la promoción personalizada está prohibida en México y en Chiapas, tal como lo establece el artículo 134 de la Constitución Políticas de los Estado Unidos Mexicanos.

En entrevista explicó que ningún servidor público puede hacer uso de los recursos públicos para promocionar su nombre, imagen y voz tal como lo establece la ley.

“De acuerdo con el artículo 134 Constitucional está prohibido que con recursos públicos los servidores públicos promocionemos nuestro nombre, nuestra imagen o nuestra voz, eso está muy clara aunque no hay una ley reglamentaria, ante esto el Instituto Nacional Electoral tomó un acuerdo que aplica durante procesos electorales”, apuntó.

Por ello, resaltó que todos los servidores de todos los niveles están obligados a conducirse con imparcialidad y aplicar los recursos públicos de forma transparente, “para aplicarse exclusivamente con la finalidad que tiene la institución correspondiente”.

A esto, reiteró que fuera de un proceso electoral el Instituto no puede intervenir, ya que no cuenta con las atribuciones para revisar los actos de los funcionarios.

“Con esto me lleva entonces afirmar que afuera del proceso electoral , y en temas o en acciones y conductas que no tengan que ver con la contienda electoral el Instituto Nacional Electoral no tiene atribuciones para estar revisando en ningún acto de ningún otro funcionario, habrá otras instancias para atender si es que existe este tipo de conductas”, expuso.