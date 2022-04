En Chiapas garantizan alimentación nutritiva

• Operarán con una inversión superior a los 986 millones de pesos, a través de desayunos, comidas y paquetes alimentarios

Al dar el banderazo de arranque de los Programas Alimentarios del Gobierno del Estado de Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas enfatizó que hoy en Chiapas se hace causa común junto al Gobierno de México para ayudar a la población más vulnerable y, a pesar de la pandemia de COVID-19, los apoyos para garantizar una alimentación nutritiva a más chiapanecas y chiapanecos, no han disminuido sino que se han fortalecido.

Ante la titular del Sistema DIF Nacional, María del Roció García Pérez, y la presidenta honoraria del Sistema DIF Chiapas, Rosalinda López Hernández, el mandatario resaltó que la alimentación es fundamental para que la niñez alcance su pleno desarrollo, por eso, desde el inicio de su gobierno se propuso el programa Barriguita Llena, Corazón Contento de Regreso a Casa, para que, además de los desayunos escolares, en los 34 municipios de mayor marginación, las y los niños también contarán con una segunda ración de comida.

Lo anterior, dijo Escandón Cadenas, no se detuvo por no haber clases presenciales, pues se siguen dispersando en sus casas. Asimismo, señaló que gracias a donaciones de las y los servidores públicos, del sector empresarial, sociedad civil y partidos políticos, se entregaron paquetes alimentarios para que las familias más necesitadas no tuvieran que salir de sus hogares por falta de comida, y de esta forma cortar la cadena de contagios de COVID-19.

“Pueblo y gobierno estamos haciendo historia, solidarios con la gente que más lo necesita. Como dice nuestro himno, seguiremos caminando con paso gigante, sobre todo, para ayudar primero a los pobres, porque así nos irá bien a todos”, apuntó luego de destacar el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obradror mediante los programas sociales que impulsa y, ahora, con la vacunación gratuita y universal contra el coronavirus.

Por su parte, María del Rocío García Pérez señaló que la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario, a nivel nacional, busca garantizar un estado nutricional adecuado de la población en condiciones de vulnerabilidad, una tarea que, dijo, no es nada sencilla pero que se torna posible gracias a la coordinación entre los DIF estatales y municipales, por lo que invitó a seguir trabajando en unidad, para garantizar el acceso a una alimentación suficiente, nutritiva y de calidad.

En tanto, la directora general del DIF Chiapas, Deliamaría González Flandez, explicó que con los programas que arrancan hoy: Alimentación a Familias, Grupos Vulnerables y en Situación de Riesgo, Alimentación Integral Materno Infantil y Barriguita Llena Corazón Contento de Regreso a Casa, se atenderá a más de un millón 900 mil personas, a través de desayunos, comidas y paquetes alimentarios, con una inversión superior a los 986 millones de pesos.

En nombre de las y los beneficiarios del programa Barriguita Llena Corazón Contento de Regreso a Casa, la estudiante de la Escuela Secundaria Técnica 57, de Larráinzar, Claudia del Rosario Pérez Díaz, agradeció la preocupación del gobernador por la niñez indígena, y el trabajo en unidad que encabeza para combatir la situación de vulnerabilidad y mejorar las condiciones de vida de las y los chiapanecos.

Asistieron: del DIF Nacional, las directoras generales de Enlace Interinstitucional, Mariana Perla Rojas Martínez, y de Alimentación y Desarrollo Comunitario, Jazmín San Martin López; las secretarias de Educación, Rosa Aidé Domínguez Ochoa; de la Honestidad y Función Pública, Liliana Ángell González; de Bienestar, Adriana Grajales Gómez; y de Agricultura, Ganadería y Pesca, Zaynia Andrea Gil Vázquez.

Asimismo, los secretarios de Salud, José Manuel Cruz Castellanos; para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, Emilio Ramón Ramírez Guzmán; de Obras Públicas, Ángel Carlos Torres Culebro; de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno; los titulares de los poderes Legislativo y Judicial, José Octavio García Macías y Juan Óscar Trinidad Palacios, respectivamente; la coordinadora territorial de Espacios Educativos del Conafe Chiapas, Carolina González Corzo, y la directora general de Colegio de Bachilleres de Chiapas, Nancy Leticia Hernández Reyes, así como alcaldes y alcaldesas, delegadas y delegados del DIF Chiapas, entre otros.