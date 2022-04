En vigilancia caso de coronavirus

M de R / Diario de Chiapas

En seguimiento al proceso de vigilancia epidemiológica del caso importado de coronavirus registrado en Chiapas, la Secretaría de Salud del estado da a conocer que la portadora asintomática se encuentra en perfectas condiciones de salud.

De la misma manera, y gracias a la colaboración de la familia de la joven de 18 años de edad, de quienes se reserva su identidad por normatividad, los 14 contactos se mantienen bajo vigilancia, en aislamiento voluntario en su domicilio, como parte del protocolo de mitigación. Todos los contactos continúan sin presentar síntomas de la enfermedad.

Cabe recalcar que el periodo de vigilancia es por 14 días, en este caso, concluye el próximo 9 de marzo.

La Secretaría de Salud reitera que la medida básica de prevención es la higiene personal: lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o desinfectarlas con gel a base de alcohol; usar el antebrazo o pañuelo desechable al toser o estornudar; guardar distancia de al menos un metro con personas que tengan tos, fiebre o estornuden.

Además de evitar tocarse ojos, nariz y boca con las manos infectadas; no saludar de beso y mano; usar cubrebocas o mascarillas en caso de tos o gripe; evitar el consumo de productos animales crudos o poco cocinados; consumir frutas y verduras ricas en vitamina C; y en caso de tos o fiebre, acudir a la unidad más cercana y no automedicarse.