Encierran a burócratas por ineficientes

Ainer González/Diario de Chiapas

El Registro Civil del Centro de Tuxtla de Gutiérrez se burló de las necesidades de la población, por no haber anunciado cambios en el calendario de atención, denunciaron usuarios.

“No se vale, ellos comen de los impuestos que nosotros damos y que nos hagan esto, no es por ahí”, indicaron ciudadanos inconformes.

Habitante de varios municipios de la entidad acudieron durante la madrugada del viernes 17 de julio a las instalaciones del Registro Civil del Centro de la capital, donde les habían informado que después de varios meses se reanudaría la atención para realizar trámites; sin embargo, después de esperar varias horas desde la madrugada, personal les indicó que ya no darían servicio y las puertas permanecerían cerradas hasta nuevo aviso.

Esta situación molestó a la gente, quien aseguró que no es la primera vez que esto ocurre, porque anteriormente les habían fijado fechas, pero hasta hoy en día siguen sin prestar servicio.

“Desde antes de que iniciara la pandemia, vueltas y vueltas, ya tenemos bastante, mi esposo se jubila y no se puede jubilar por estos trámites, antes de la pandemia yo vine, tenían que ver un formato, pero no había, de la Torre Chiapas y que aquí, que allá y es cosa que no nos atiende, cae la pandemia y menos”, manifestaron.

Los inconformes dijeron comprender la actual situación actual; sin embargo, pidieron que el Registro Civil comience a prestar el servicio, ya que ahí se realizan trámites de suma importancia que no se pueden postergar.