Entrega ERA solicitud para reforzar cerco en Frontera Sur

M de R / Diario de Chiapas

En el marco de una reunión con el subsecretario de Promoción y Prevención de la salud de la Secretaría de Salud Federal, Hugo López Gatell Ramírez, el senador chiapaneco, Eduardo Ramírez Aguilar, insistió en la importancia de un cerco sanitario en todos los municipios que conforman la Frontera Sur de México con Centroamérica, ante el incremento de casos del COVID 19.

Ello -dijo Ramírez Aguilar-, podrá salvaguardar, primero, la salud de los mexicanos en esta región del país, pero al mismo tiempo, también beneficiaría a los migrantes que pretenden cruzar el país por los diferentes pasos fronterizo de Chiapas, en tanto no se cierren.

Durante la reunión, en donde estuvieron presentes integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado, el sub secretario de salud manifestó que aun no estamos en un estado crítico para el cierre de fronteras, no obstante, se le insistió para dar especial atención a los filtros sanitarios en nuestras fronteras, especialmente, la ubicada en el sur, dijo el senador.

“Hacemos este llamado a las autoridades porque creemos que nuestras fronteras deben ser focos de atención primordial para evitar la propagación de este virus, urgen filtros sanitarios, campañas de higiene e información actualizada que aporte a la prevención y tranquilidad de las familias”, destacó Ramírez Aguilar.