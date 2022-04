Entregan viviendas reconstruidas por sismo

· En Berriozábal benefician a 133 familias; se registra un avance de más del 87 por ciento y se espera cumplir con la totalidad a finales de este mes

En la entrega de viviendas del Programa Nacional de Reconstrucción en Berriozábal, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas refirió que en total se otorgarán 133 casas en este municipio, lo que se espera ocurra a finales de este mes, al tiempo de señalar que cuando se realizan este tipo de acciones se hace justicia social, pues además de que son espacios dignos para las y los chiapanecos, durante su construcción se generan empleos.

El mandatario destacó que, en conjunto con el Gobierno de México, en Chiapas se responde a las necesidades de la población a través de obras que brindan bienestar, como en este caso que se busca garantizar un hogar seguro para las familias que fueron afectadas por el sismo de 2017.

Luego de agradecer el respaldo que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, brinda a Chiapas mediante los diferentes programas sociales, Escandón Cadenas sostuvo que como resultado del trabajo honesto y del combate a la corrupción, los recursos públicos alcanzan para pagar viejas deudas y, sobre todo, al atender los rubros de salud, educación, seguridad y bienestar, entre otros.

“Trabajamos de forma honrada y ese es el pacto que queremos hacer con el pueblo, inaugurar juntos la cultura de bienestar. Estas obras no son ninguna concesión, no tienen que dar nada a cambio porque luego no faltan vivales que estafan y se quieren aprovechar de la necesidad de la gente. No se dejen engañar”, apuntó.

En su intervención, el director general de la Promotora de Vivienda Chiapas (Provich), Freddy Escobar Sánchez, explicó que, en Berriozábal se tiene un avance de más del 87 por ciento, contemplando una inversión estatal superior a 9 millones de pesos. “Puede constatar que más familias afectadas por el sismo del 2017 cuentan nuevamente con una vivienda segura y digna”.

Al manifestar que con el ejemplo de la política que impulsan los gobiernos federal y estatal, en Berriozábal se anteponen el diálogo y la unidad como la mejor vía para seguir transformando la vida pública de este municipio, el alcalde interino, Ernesto Sarmiento Castellanos, agradeció el apoyo al hacer realidad esta reconstrucción.

En representación de las y los habitantes beneficiados, Gustavo Tondopó Gómez agradeció al presidente López Obrador y al gobernador Escandón Cadenas por el respaldo para recuperar sus hogares. “Gracias por estar cerca de la gente que más lo necesita. Esto es un sueño hecho realidad”.

A este acto asistieron: la secretaria de Bienestar, Adriana Grajales Gómez, así como las y los beneficiados del Programa Nacional de Reconstrucción en Berriozábal.