Está ‘de moda’ culparlo: Videgaray; se deslinda de acusaciones de Robles

Agencias/ Diario de Chiapas

México.- Luis Videgaray Caso, exsecretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, respondió a los señalamientos del abogado de Rosario Robles, Sergio Arturo Ramírez, que lo vinculan con el esquema de desvío de recursos de La Estafa Maestra.

En una carta, Videgaray lamentó que Robles lo acuse “sin fundamentos” para tratar de librar su situación legal y aseguró que hay “un mecanismo de moda” que busca culparlo.

“Rosario Robles podrá decir muchas cosas, pero lo que no podrá hacer es probar mentiras. Yo no tuve participación alguna, directa o indirecta en la llamada ‘Estafa Maestra’, y mucho menos me beneficié de dicho presunto mecanismo”, publicó.

También rechazó haber tenido una relación de poder sobre Robles cuando era secretario de Hacienda y que nunca dio instrucciones a los colaboradores de la exfuncionaria.

Detalló que las ampliaciones presupuestales que recibieron la Sedesol y Sedatu (implicada en el esquema de desvío) ocurrieron con apego a la ley.

“La ejecución del gasto, y la correspondiente rendición de cuentas, fue responsabilidad exclusiva de cada dependencia, no de la SHCP”, sostuvo.

El defensor de la exsecretaria de Sedesol y Sedatu informó que Robles declarará ante la Fiscalía sobre cómo el dinero desviado fue presuntamente usado en cuatro campañas del PRI, como las de José Antonio Meade para la Presidencia en 2018 y la de 2015, cuando Alfredo del Mazo ganó en el Estado de México.

Para el exsecretario se trata de una estrategia “errada e inmoral”, por lo que comentó que la corrupción “no se combate con mentira y fabricando culpables”.

“El mecanismo de moda de ‘me salvo culpando a Videgaray’ tiene un límite, y ese límite son la verdad y la ley”, afirmó.

Rosario Robles colaborará con la Fiscalía General de la República (FGR) para denunciar el presunto desvío de recursos que favoreció al expresidente Enrique Peña Nieto y a Alfredo del Mazo para la gubernatura del Estado de México en 2017.

Se trata de la misma ruta por la que ya optó quien fuera su exoficial mayor en el sexenio pasado, Emilio Zebadúa, quien acusó al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, de avalar el esquema de desvíos de la Estafa Maestra para obtener recursos que se utilizaron en promocionar la imagen de Peña Nieto y de Osorio Chong, y en la supuesta compra de votos en elecciones como la del Estado de México en 2017.