Estrictas medidas sanitarias en comicios

Jeny Pascacio / Diario de Chiapas

El presidente consejero del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Oswaldo Chacón Rojas, en una interesante entrevista con Carlos Z Cadena en el programa Z Digital, habló sobre los desafíos del proceso electoral ordinario 2021 en el contexto de la pandemia por el COVID-19 en Chiapas.

El Doctor, explicó que el calendario electoral organizado está avanzando, cumpliendo con los plazos y los términos ya establecidos, asimismo con la participación ciudadana, que es clave para la confianza en este proceso.

En cuanto a la participación de los actores políticos, recordó que las coaliciones solicitadas fueron aprobadas. “El viernes vence el plazo para que los partidos políticos registren a sus candidatos y sus candidatas, y por primera ocasión no vienen con su documentación a las oficinas centrales por la pandemia”.

Explicó que los capturistas designados por los partidos políticos están haciendo los registros de sus candidaturas y tienen hasta el viernes a medianoche para registrarlas.

“Hacemos un llamado muy respetuoso ciudadanas que están siendo partícipes de los procesos internos de los partidos y recordarles que si hay inconformidades tendrán que acudir a las instancias correspondientes jurisdiccionales para atender y canalizarlas”.

PANDEMIA

A pesar de la contingencia sanitaria, el Instituto avanza, también, con las medidas que se implementarán en el sufragio con base en lo recomendado por la Secretaría de Salud, “está demostrado que se pueden hacer lecciones en un contexto de pandemia siempre y cuando todos actuemos con responsabilidad”.

Para el 6 de junio, los ciudadanos interesados en votar deberán portar cubrebocas, de lo contrario, el presidente de casilla tendrá la autoridad de restringir al ciudadano, el ejercicio del sufragio; en caso de que alguien lo olvide se le otorgará la herramienta de protección contra el coronavirus.

“Vamos a estar informando de manera reiterada de estas medidas, por ejemplo, en la casilla al momento de votar y pasar a las urnas solo puede haber dos personas; en las filas habrá señalizaciones que tendrán que ser respetadas”.

Las directrices de la autoridad sanitaria, también deberán ser acatadas por los partidos políticos y sus candidatos: en caso de que realicen actos públicos deben ser sin aglomeraciones y tendrán que establecer sus filtros, controles sanitarios, solicitar uso de cubrebocas y material para los cuidados.

En las próximas fechas, el IEPC informará sobre los debates presenciales por lo menos en las cuatro ciudades más importantes de Chiapas, como Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán y San Cristóbal de Las Casas. “Vamos a establecer una especie de guía para que se puedan organizar localmente”.

En este contexto, dijo que firmarán un convenio con el Instituto de Acceso al Información de Chiapas y las Cámaras, para crear el portal ‘Voto informado’ que tendrá todos los pormenores de las candidaturas “y vamos a tratar de ponerle para que toda la información a la ciudadanía para que no voten a ciegas”.

PARIDAD, INDÍGENAS Y JUVENTUD

El tema de la paridad en la lista de candidatos no es nuevo, por lo tanto, dijo que no hay pretextos ni justificaciones.

En este tenor, Chacón Rojas, especificó que no aceptarán candidaturas de personas sentenciadas por un delito relacionado a la violencia política por razones de género o de abuso o agresión en contra de las mujeres.

“De manera contundente lo manifiesto: no serán procedentes esas candidaturas, no deben de ser procedentes y no las vamos a aprobar”.

En cuanto a la incorporación de nuevas obligaciones como el tema de las juventudes, los partidos deberán registrar al menos en el 10 por ciento de sus candidaturas a personas que tengan menos de 30 años de edad.

En las candidaturas indígenas, recordó que en 2018 fueron obligatorias para las aspiraciones federales en cinco de 13 distritos de Chiapas, “pero por primera ocasión se establecieron estas cuotas obligatorias de candidaturas indígenas para cargos locales”.

Agregó que en al menos en la mitad de los municipios y distritos con mayoría de población indígena se tienen que postular indígenas en los tres primeros lugares de la lista de representación proporcional.

“No se vale simular. Hay un mecanismo que quedó establecido en el lineamiento para verificar que quien dice que es indígena realmente lo sea. El viernes vence el plazo de los registros y nosotros vamos a tomar la información de las candidaturas indígenas a nuestros Consejos Electorales Municipales: ellos van a acudir a las instancias tradicionales correspondientes en los municipios, para verificar que la información que nos están presentando sea la correcta”.