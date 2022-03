Falla tecnología en línea al Cobach

Francisco Mendoza/Ainer González / Diario de Chiapas

Es la primera ocasión que el Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), realiza un examen de admisión en línea, por las condiciones actuales de la pandemia de Covid-19.

Por esta razón, pasaron desapercibidos problemas técnicos como la carga en el servidor, situación que provocó el colapso del mismo al recibir miles de alumnos queriendo ingresar al mismo tiempo a la página para realizar el test de selección.

Nancy Leticia Hernández Reyes, directora general del Cobach, reconoció que la carga en el servidor fue el problema central para que los alumnos no pudiesen realizar el examen.

“Por las pruebas que se habían hecho teníamos dividido a dos grupos de cuatro mil 200 estudiantes en dos horarios diferentes para que pudiéramos aplicar el examen, que fue lo que sucedió, que la cantidad de solicitudes para conectarse al sistema superó los ocho mil 500 que son el número de aspirantes que tenemos”.

Explicó que hubo más de 12 mil peticiones para conectarse y eso fue lo que hizo que colapsara el ancho de banda.

“Lo que hicimos es re direccionar tanto en fechas como en horarios a los aspirantes de los diferentes planteles, para que los aspirantes tengan la oportunidad de hacer su examen”, puntualizó.

El día de hoy miércoles se divide en cuatro horarios:

A las 8:00 horas se conectarán los aspirantes a los planteles 01 y 145; para las 11:30 los aspirantes a los planteles 33 y 35 realizarán el examen; mientras que en el horario de 15:00 horas realizarán el examen los aspirantes al plantel 13, 234 y 236.

Finalmente, para el miércoles el último horario será a las 18:30 horas donde participan los aspirantes a los planteles 11 y 58.

Para el día jueves (mañana) inicia a las 8:00 horas con los aspirantes a los planteles 02, 04 y 05; para las 11:30 de la mañana los aspirantes a los planteles 06, 08 y 10 serán los que se conectarán.

Mientras que a las 15:00 horas estarán presentes en la plataforma los aspirantes a los planteles 15, 16, 70 y 190; mientras que a las 18:30 horas cerrarán los aspirantes a los planteles 42, 44, 228, 235 y 240.

Al cuestionar si algún alumno no puede ingresar en su horario por problemas técnicos o por falta de energía eléctrica u otra situación que no esté en sus manos, la directora señaló que el sistema no lo dejará entrar.

“Lo que sí vamos hacer es que, no se preocupe (el aspirante), porque va ver aplicaciones o va ver la posibilidad de inscribirse de manera extemporánea, aquí lo que nosotros queremos es que estos planteles donde hay mayor demanda, tengamos la oportunidad de tener ya su examen presentado, aplicado y poder hacer la distribución por turnos”.

Entre los municipios que realizaron el trámite en línea, se encuentran: Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán de Domínguez, San Cristóbal de Las Casas, Palenque, Ocosingo, Tonalá, Escuintla, Pijijiapan, Huehuetán, Reforma, La Concordia, Mapastepec, entre otros.

El Colegio de Bachilleres de Chiapas a través del Departamento de Evaluación Académica, informó previo a la evaluación que existe un total de 7 mil 124 fichas en 24 municipios, para el examen de admisión del ciclo escolar 2020-2023.