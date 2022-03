Fieles podrán honrar a la Virgen, con medidas

Marco Alvarado/ Diario de Chiapas

Acceso a grupos de 10 personas, sin niños, ni adultos mayores; un tiempo máximo de cinco minutos en el recinto, sin misas ni mariachis. Así serán las “visitas guiadas” a la Iglesia de Guadalupe, en esta ciudad.

Quienes deseen hacer una visita exprés, con motivo de las celebraciones marianas, deben acudir a esta iglesia y agendar su cita, de otro modo no habrá forma de que participen.

Estas visitas son la única opción que tiene la Iglesia Católica este año, que se han suspendido las peregrinaciones, para quienes deseen acudir al recinto mariano.

Pero no será como acostumbran. No habrá ventas, ni juegos de feria. Este año se colocarán vallas en el perímetro de la iglesia, pero no para cuidar a alguna peregrinación.

José Castelán Serna, párroco de la iglesia de Guadalupe, explicó que todo se realizará en estricto apego a las medidas sanitarias, y para quienes acudan, tendrán que cumplir con los filtros que pide la Secretaría de Salud; el cubreboca es obligatorio todo el tiempo que permanezcan en el recinto.

Aunque el Arzobispo, Fabio Martínez Castilla, anunció que este año la comunidad católica debe ser responsable y salvaguardar su vida en lugar de exponerse a contagios masivos, tal parece que hay quienes no quieren entenderlo, reconoció el párroco de Guadalupe.

“Sería muy irresponsable realizar las peregrinaciones marianas este año, cuando vemos que los contagios de coronavirus van en aumento”, opinó días atrás el Arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Monseñor Fabio Martínez Castilla.

Por esta razón se a pedido la comprensión absoluta de parte de los feligreses que cada año visitan a la virgen.