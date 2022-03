Gobierno de Morales, gris y soso

Silvano Bautista I. / Diario de Chiapas

El activista tuxtleco Carlos Rasgado Vicente hizo un análisis de los cuatro últimos alcaldes que ha tenido Tuxtla Gutiérrez y dijo que ninguno de estos ha contribuido a mejorar la calidad de vida de los tuxtlecos.

Al referirse al actual alcalde, Carlos Morales Vázquez, opinó que éste no llegó a la alcaldía por la voluntad popular, sino que fue producto de una negociación política y por eso Tuxtla tiene un gobierno gris, soso, encabezado por un político no pensante, que no está preparado y no es honesto.

Por ello, consideró que para las próximas elecciones la ciudadanía tendrá la oportunidad de elegir como autoridad a un ciudadano.

Rasgado Vicente, quien fue candidato independiente a la alcaldía de Tuxtla en el pasado proceso electoral, señaló que ante este panorama la sociedad debe de decir basta a la clase política y a los partidos políticos que no han dado resultados, y toca ahora darle oportunidad a un ciudadano con honestidad y preparación para dirigir los destinos de la ciudad.

Señaló que en Tuxtla y muchas partes del país, es necesario un proyecto ciudadano para la construcción de un nuevo modelo de ciudad diferente, ya que no es posible que en pleno siglo XXI siga existiendo una estructura vertical, donde el presidente municipal se posiciona en la cumbre del poder y se convierte en el todopoderoso.