Gobiernos como el de Carlos Morales, decepción para la 4T

• Califica Durazo como lamentable que haya ediles que no están en sintonía con los preceptos y la política que enarbola el presidente Andrés Manuel López Obrador

M de R / Diario de Chiapas

En el marco de la agenda de reuniones de la Asociación de Medios Masivos Mexicanos, se sostuvo un encuentro con el secretario de Seguridad Pública Federal, Alfonso Durazo Montaño, con el propósito de mantener un diálogo abierto que permita seguir contribuyendo en la seguridad del país.

En este encuentro, celebrado en la Ciudad de México, en el que estuvo presente el presidente y director general del corporativo Diario de Chiapas y de El Peninsular, editado en Quintana Roo, Gerardo Toledo Coutiño, el responsable de la seguridad en el país abordó las vertientes por las que está trabajando la institución.

Reconocimiento al trabajo del gobernador de Chiapas

Durante su exposición ante los representantes de los medios de comunicación, el titular de Seguridad Pública resaltó el trabajo que en la materia está realizando el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas y reconoció los resultados que están teniendo las mesas de seguridad que encabeza el jefe del Ejecutivo estatal.

Es de destacar, subrayó, “el trabajo que se ha mantenido en Chiapas, con el gobernador, quien de forma coordinada encabeza todos los días las denominadas mesas de seguridad, las cuales han ofrecido contundentes resultados, y esto habla del trabajo con la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, por mencionar algunas corporaciones policiacas”.

Reconoció que esta corresponsabilidad no se da con certeza en algunas entidades del país, por los problemas propios que se tienen, pero que el trabajo cotidiano es un aliciente para entregar buenas cuentas al Presidente Andrés Manuel y al propio pueblo de México.

Hay alcaldes que desentonan: Durazo

Durante esta reunión, el director general del Diario de Chiapas, Gerardo Toledo Coutiño, reconoció el trabajo por parte de las autoridades de seguridad, pero también cuestionó el panorama que se vive a nivel municipal, en donde no se han tenido los resultados esperados.

Ejemplificó lo que ocurre en la capital chiapaneca, que lamentablemente se ha caracterizado por el incremento delincuencial, en donde día tras día se presentan asaltos a mano armada, robos, y, sobre todo, que el edil, en este caso, Carlos Morales Vázquez, niegue el panorama de inseguridad y responsabilice a los medios de comunicación de ser los responsables de la “percepción de inseguridad”.

En este sentido, Durazo Montaño reconoció que hay alcaldes que no están en sintonía con los preceptos y la política que enarbola el presidente Andrés Manuel López Obrador, y lamentó que pongan en mal a la Cuarta Transformación, sobre todo si son del mismo partido que gobierna el país, el estado, y en este caso, los municipios.

Dijo que es lamentable que no haya una estrategia por parte de los ayuntamientos que están bajo los colores de Morena, y esto origine que la mayoría de los funcionarios que no están dando resultados, culpen al gobierno federal.

“Considero que esto se debe a la falta de gestión, de una estrategia, de buscar mecanismos para programas de seguridad, de que no saben cómo bajar recursos, no saben tocar puertas, y se escudan con lo que se deja o no de hacer por parte de las autoridades federales”, manifestó.

“La Secretaría de Seguridad Federal no puede resolver la problemática de cada municipio”, indicó al tiempo de pedir a los medios de comunicación y en especial a la Asociación de Medios Masivos Mexicanos, para que ayuden, señalen y evidencien lo que se ha dejado de hacer -como lo ha venido desarrollando el Diario de Chiapas-, y que sean los ciudadanos quienes califiquen a sus autoridades.

Es de destacar que los integrantes de esta asociación tuvieron un acercamiento gentil y respetuoso con el titular de Seguridad Pública, señalando que con este trabajo conjunto y de comunicación cercana se podrá aportar a los fines y objetivos que impulsa a favor del país, desde el inicio de su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En esta reunión se tocaron diversos temas, como la afectación de la delincuencia organizada en México, pero sobre todo cómo se ha ido trabajando para reducir su impacto, el huachicoleo, el desarrollo de grupos delincuenciales, además de hacer una valoración de los resultados tras diversas acciones del gobierno federal, como también los desaciertos.

Durante el evento, se consideró como uno de los principales logros de esta administración federal, la creación de la Guardia Nacional (GN), que se ha catalogado como un modelo de seguridad policial digno de resaltar para México, ya que ha sido comparado con otros países.

En este sentido, Alfonso Durazo Montaño, señaló que el propósito es que se sigan teniendo avances importantes con la GN, puesto que el crecimiento se espera sea al doble de lo que se tiene actualmente que es de por lo menos 56 mil elementos, y con ello se tracen estrategias que permitan tener un alto impacto en la aplicación de la ley.

Afirmó que es prioritario trabajar en conjunto, es decir, de la mano con los tres órdenes de gobierno, y con ello se tenga un impacto positivo a favor de los mexicanos, que están ansiosos de tener un país seguro.

De esta forma se concluyó la agenda con funcionarios federales, que mantuvo la Asociación de Medios Masivos Mexicanos, de la que es parte el Diario de Chiapas y El Peninsular.