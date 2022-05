Golpes bajos en Morena

Agencias/Diario de Chiapas

Yo gané, asumo presidencia de Morena el lunes: Muñoz Ledo

El ex presidente de la Cámara de Diputados y aspirante a la dirigencia nacional de Morena, Porfirio Muñoz Ledo se declaró ganador en la encuesta del INE; acusó trampas en el sondeo y dijo que ganó contra el dinero.

“Yo gané, asumo presidencia de Morena el lunes”, dijo Muñoz Ledo a EL UNIVERSAL.

“Ya ganamos, ya ganamos, eso es un gran placer, estamos arriba todavía, ahí hay trampas porque cambiaron la proporción en que ganamos, pero verdaderamente es una victoria de la moral, electoral de los derechos ciudadanos y de la democracia, ganamos contra el dinero”, dijo Muñoz Ledo.

En entrevista con El Gran Diario de México, Porfirio Muñoz Ledo dijo que el primer sondeó lo había ganado 2 a 1 a Mario Delgado y ahora es una brutal contradicción.

Dijo que con este resultado, en el que solamente ganó por unas cuantas décimas a Mario Delgado va a provocar la ruptura de Morena y van a desviar el curso de la historia con un “sexenio corto” de Andrés Manuel López Obrador.

Dijo que su contrincante Mario Delgado ha gastado más de mil 500 millones de pesos y que sólo en la Cámara de Diputados, sus compañeros han detectado incautación por bienes de San Lázaro por 500 millones de pesos. Afirmó que no habrá posibilidad de que queden ilesos ante la justicia.

“Gané cualquiera (encuesta), ya gané las dos previstas, ahora si quieren una tercera encuesta pues tienen que probar por qué, pero si la hacen se va a ratificar mi triunfo, esas gentes que compran incluso, a personas, no solo a los órganos electorales, quieren muchas encuestas porque en cada una les voy a ganar y quieren más dinero en la otra, yo iré a la encuesta que quieran y en todas les voy a ganar, aunque subrayó que esta es ilegal”, dijo Muñoz Ledo.

No le sirve al país un partido en conflicto: Delgado

El aspirante a la dirigencia nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, acudió a Pachuca, Hidalgo, a apoyar a los candidatos de este partido que competirán por cargos públicos en las elecciones del próximo domingo.

Desde ahí refrendó su postura de que quien quiera dirigir a este gran movimiento debe estar cerca de la gente y de los candidatos, respaldándolos.

No se puede dirigir este movimiento sentado en un sillón, enojado con la vida, despotricando de todo, no; hay que salir a unir, a poner en movimiento a Morena, a ganar elecciones, a apoyar a nuestros candidatos, a organizar a la gente. Un buen dirigente está con la gente”, resaltó.

Delgado Carrillo se dijo listo para continuar en el proceso por la renovación de la dirigencia y aseguró que seguirá convocando a la unidad como su principal propuesta, pues la ésta es la mayor fortaleza del partido.

El movimiento está más vivo que nunca. La gente quiere formarse, quiere tomar el liderazgo, quiere defender a su gobierno, quiere informarse. Nuestro partido tiene ya que tomar la iniciativa, debemos dejar atrás estas disputas, estos jaloneos, que no le sirven al movimiento”, afirmó.

El diputado federal llamó a dejar las descalificaciones entre compañeros y compañeras que pertenecen a Morena, pues eso beneficia a la oposición, “sólo le ayuda a la derecha que se muestre un Morena en conflicto, que se desacredite a nuestros propios compañeros”.

Mario Delgado advirtió que Morena necesita una dirigencia a la altura de la responsabilidad histórica que se tiene de acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador para que la Cuarta Transformación eche raíces profundas y no puedan revertirse estos cambios que tanto anhela el pueblo de México.

No le sirve a nuestro presidente un partido en conflicto, no le sirve a nuestro presidente una dirigencia que esté cuestionando a nuestro gobierno, no le sirve una dirigencia que no tenga la capacidad de recorrer todo el país y organizarnos”, dijo.

Citlalli Hernández pide a Mario declinar

La virtual secretaria general de Morena, de acuerdo a las encuestas dadas a conocer por el INE, la senadora Citlalli Hernández, hizo un llamado al diputado Mario Delgado a que decline a favor de Porfirio Muñoz Ledo para la presidencia del partido.

Hernández, quien fue compañera de fórmula con Muñoz Ledo, dijo a través de redes sociales que Delgado debe enfocarse al trabajo que realiza en la Cámara de Diputados como coordinador del grupo parlamentario.

En la víspera el INE determinó que deberá haber una nueva encuesta para la elección de presidente de Morena, dado el empate técnico entre ambos, mientras que Citlalli Hernández, resultó ganadora para la secretaría general.

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que en el resultado de la encuesta para elegir dirigente nacional de Morena se registró un empate entre Porfirio Muñoz Ledo (25.34%) y Mario Delgado (25.29%).

“Quizás una salida sea que Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado dialoguen con mucha responsabilidad y que el segundo, con vocación democrática, decida enfocarse en la gran labor que realiza en la Cámara de Diputados como coordinador del grupo de Morena. Para que Muñoz Ledo asuma la presidencia de Morena con el respaldo mayoritario que ha recibido de la gente, reflejado en las dos encuestas realizadas”, escribió la senadora a través de Twitter.

Polevnsky no acepta resultados; acusa irregularidades

La secretaria general de Morena, Yeidckol Polevnsky, no aceptará los resultados de la encuesta del Instituto Nacional Electoral (INE), que la sacó de presidir a su partido.

Yeidckol Polevnsky enfatizó que hubo irregularidades e incongruencias en la presentación de resultados, que la posicionaron por debajo de otras aspirantes (Adriana Menéndez) que no gozan de la popularidad que ella tiene, e incluso, dijo que hasta sus opositores le dan la razón en ese sentido.

“Hasta mis detractores están diciendo en redes sociales ‘¿quién conoce a este o la otra?’. Es absurdo lo que se plantea. Ha sido un absurdo, ahora sí que los que no me quieren, están de acuerdo en ir a protestar, es una cosa de locos”, explicó en entrevista con EXCÉLSIOR.

La militante de Morena señaló que hubo “cochupo” en las encuestas y no duda en señalar actos de corrupción para favorecer intereses particulares.

Polevnsky coincidió con la propuesta del presidente provisional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, por auditar a las casas encuestadoras.

La líder de Morena denunció que desde un inició se pactó que se seleccionaran a candidatos con menos posibilidades y desconocidos para que no le hicieran sombra a quienes hoy les favorecieron los resultados.

“Seleccionaron a los que menos posibilidades tenían, a los más desconocidos para que no le hicieran sombra a la gente que ya tenían pactado o acordado sacar, lo operaron”, acusó.