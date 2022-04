Hugo Pérez, un “chapulín”, mentiroso y ventajoso, se cobija en el PVEM

M de R / Diario de Chiapas

Ha cambiado de piel política, sin poder alcanzar la presidencia municipal de San Cristóbal de Las Casas, en este 2021, buscará de nueva cuenta dicho puesto.

La localidad de San Cristóbal de Las Casas, ha estado embestida por los intereses turbios de la clase política, principalmente quienes se mantienen en un puesto de elección popular y que sólo han abonado al beneficio propio, dejando en un segundo plano a la sociedad sancristobalense.

Esto se repite cada vez que se presentan los procesos electorales, sin que este 2021 sea la excepción, por lo que será bastante difícil poder recuperarse de los daños que se tuvieron en la localidad por la falta de gobernabilidad que en su momento representó la hoy presidenta Jerónima Toledo.

Y es que no solo esta actriz política busca la presidencia de San Cristóbal, sino también otros personajes que han incursionado en la política de la localidad y pretenden de nueva cuenta aspirar a este cargo y con ello satisfacer la necesidad de poder que han mostrado a lo largo de toda su carrera.

Tal es el caso del político Hugo Pérez Moreno, quien en los últimos días se registró para buscar la candidatura a la presidencia municipal por el Partido Verde Ecologista de México, lo cual para muchos sectores sociales de esta ciudad colonial es algo negativo y sobre todo riesgoso, considerando que este personaje político únicamente ha procurado el beneficio propio, por lo que a diestra y siniestra ha buscado el poder.

Hugo Pérez Moreno, no se ha caracterizado por ser un buen político, todo lo contrario, ha sobresalido por su hambre de poder y su ambición, por ser un chapulín, por buscar el poder por el poder, ya que a través de promesas y el denominado “chaqueteo político” pretende ser edil de San Cristóbal de Las Casas.

Fue la propia titular del Partido Verde Ecologista de México en Chiapas, Valeria Santiago, quien dio a conocer que son dos los personajes quienes pretenden obtener la candidatura por este partido para la presidencia municipal de dicha localidad, Mariano Díaz Ochoa, que ha sido presidente de esta ciudad en dos ocasiones, y Hugo Pérez, quien hoy se cobija por el PVEM.

Pero, que lo compré el que no lo conoce, y esa no será la situación de la ciudadanía de San Cristóbal, que ha mostrado inteligencia, ya que no le ha dado ni la confianza, ni mucho menos el voto en procesos anteriores, tras varios intentos de este insípido personaje.

Con anterioridad, Pérez Moreno ha mostrado un pasado turbio en la carrera política, como por ejemplo ha sido señalado con anterioridad por violencia de género en contra de su propia esposa cuando era síndico del ayuntamiento coleto allá por el año 2018, situación que se presentó porque quería buscar la presidencia municipal de esta localidad por el partido MORENA, lo cual no pudo concretar.

Al no satisfacer sus necesidades políticas, en enero de 2020 aún mantenía su trabajo en MORENA. También ha buscado figurar en otros partidos, donde tampoco ha logrado alcanzar la candidatura, quedando frustrado su mayor sueño, el ser presidente de San Cristóbal.

De esta forma el instituto político verde, debería analizar dichas apuestas políticas, que, en lugar de beneficiarle, le podrían perjudicar.