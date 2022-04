IMSS “no para” por el paro: Zoé

Agencias / Diario de Chiapas

México.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) si laborará el próximo lunes 9 de marzo, fecha en que se convocó el Paro Nacional #Un día sin nosotras, informó su director general Zoé Robledo.

No obstante, señaló que las trabajadoras que deseen unirse al paro de labores, están en libertad de hacerlo, sin que esto implique represalias, descuentos o sanciones administrativas.

Entrevistado, luego de la adhesión del IMSS a la Campaña Global de ONU Mujeres HeforShe, Zoé Robledo, explicó que los servicios de salud que ofrece el Instituto no pueden detenerse y las trabajadoras del seguro social están conscientes de la importancia de su actividad.

Agregó en el IMSS, una de las acciones para ser solidarios con la convocatoria #UnDíaSinNosotras, será brindando atención médica a las mujeres que lo necesiten.

“Nosotros vamos a ser respetuosos, no va a haber descuentos, ni represalias, pero el IMSS no para, no puede parar porque significaría dejar de dar 250 mil consultas de especialidad que ya están programadas o 25 mil cirugías que también ya están programadas.

“El día nueve vamos a tener cinco trasplantes de órganos y todo esto no lo podemos detener.

“Vamos a ser respetuosos, pero no podemos parar”.

El director general del IMSS dijo que el objetivo de no detener sus labores es para evitar una doble afectación a las mujeres y añadió que las trabajadoras del Instituto están conscientes de esta situación.