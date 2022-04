Incentivos fiscales no son funcionales

Jeny Pascacio / Diario de Chiapas

El programa Z Digital conducido por Carlos Z Cadena, tuvo como invitado a Joshua Than Cancino, Licenciado en Derecho y Finanzas y actual maestrante de la Universidad Autónoma de Chiapas, para hablar sobre los estímulos fiscales y la economía en la entidad.

Z Cadena le preguntó sobre los retos legales para la economía después del año pandémico: “Hay que reconocer el momento que estamos viendo. ¿Qué vamos a hacer con este escenario? y ¿Qué ha funcionado a partir de la experiencia y cómo lo podemos adaptar a Chiapas?”

Than Cancino, recordó que antes de la contingencia sanitaria el estado tenía una crisis que no ha ido mejorando, “hace 30 años la economía era mejor”.

Agregó que este escenario pandémico frena las actividades y el intercambio comercial, “tenemos un caldo de cultivo para una perfecta tragedia económica”.

Por ello, es necesario contextualizar los problemas económicos que históricamente se han tenido, “si no hacemos algo a profundidad para reactivar la economía y aprovechar todo este potencial que el estado tiene a partir de todos sus recursos y también los naturales, vamos a ver un estado más empobrecido con más inestabilidad social y será difícil controlar la inseguridad. Es una bola de nieve que difícilmente se puede parar si no hay una solución de fondo”.

En el tema de los estímulos fiscales, dijo que son indispensables para reactivar la economía, pero no garantizan que vengan las inversiones al estado, pues, para empezar, se necesita tener un andamiaje legal, una Ley que permita, fomente e incentive la atracción de todo tipo de inversiones a través de estímulos fiscales o de otro tipo para ofrecerle al inversionista.

“Los incentivos fiscales que este año entraron en vigor para la frontera sur, operativamente no son funcionales por diversas cuestiones”, opinó.

Explicó que algunos empresarios no cumplen lo que el programa mismo está pidiendo y esto, lo hace inaccesible. Además, habría que voltear lo que están haciendo para atraer esas inversiones.

“Tenemos la Ley de Desarrollo Económico y Atracción de Inversiones que fue aprobada en el 2014, que es el vehículo idóneo para atraerlas. Los inversionistas deben tener la certeza de que se goza de un Estado de derecho, convicción jurídica y seguridad para poder desarrollar estos negocios. Pero en los últimos años se ha ido en deterioro”.

Reconoció que la actual administración ha recuperado la confianza de los empresarios, pero hace falta echar andar esta Ley por medio de las sesiones del consejo consultivo y tener un plan bien estructurado para saber qué tipo de inversiones se pueden traer al estado, desde análisis de importación y exportación, para enfocar los esfuerzos de industrialización.

“De este lado hace falta hacer un análisis de los recursos con los que cuenta el estado, además de naturales, financieros y humanos. No solo es echar andar programas sociales o enfocados a productos que no tienen un estudio o que no saben a dónde quieren llegar”.

Dijo que sin la citada Ley y un plan económico formal y serio, “no hay que tener mucha esperanza de hacia dónde va a ir nuestra economía”.

Recalcó que para los chiapanecos serían oportunidades para no migrar al norte o a otro estado a trabajar, incluso para los centroamericanos que buscan un lugar mejor para vivir. “Chiapas podría ser reconocida como la gran puerta; pues se tiene potencial que no ha sido explotado”.