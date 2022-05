Infancia “desahuciada” en Tuxtla

Ainer González/ Diario de Chiapas

En Tuxtla Gutiérrez la infancia está desahuciada, triste y con hambre.

A pesar de que el abandono y trabajo infantil es un tema prioritario para el gobierno federal, el de Tuxtla Gutiérrez que encabeza Carlos Morales Vázquez no ha querido atender y generar políticas públicas de alto impacto para coartar este problema social, que lastima y vulnera los derechos de la infancia por generarse desigualdad, baja escolaridad y ausencia de capacidades.

Solo en la capital chiapaneca, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) expone que alrededor de 225 mil 392 individuos viven en condición de pobreza, en donde se calcula que más de 80 mil niños y niñas viven con diversas carencias.

Esto luego de que la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), señalara que en Chiapas existen unos 164 mil 678 niños, niñas y adolescentes de entre 5 a 17 años, que trabajan; la mayoría de forma ilegal en la capital del estado.

Asimismo, el informe de pobreza y evaluación 2020 en Chiapas destaca que en municipios como Tuxtla Gutiérrez, que tienen un volumen de población mayor, tuvieron un porcentaje de pobreza relativamente bajo, pero con alto número de personas viviendo en esta situación en comparación con los demás municipios de la entidad.

Además, el Coneval precisa que Tuxtla Gutie?rrez, Tapachula, Ocosingo, Chilo?n y San Cristo?bal de las Casas son los municipios con ma?s personas en pobreza en el estado de Chiapas y concentran el 23.4 por ciento de la poblacio?n en pobreza del estado.

¿Cambiando historias?

Algunos deambulan por el Libramiento Sur y Norte pidiendo dinero y comida, mientras que otros arrastran y cargan con pesadas cubetas llenas de escombro para ayudar a papá a rellenar hoyos y baches por un par de monedas, ahí donde antes hubo una vialidad digna para los capitalinos. Son entre 100 a 200 niñas y niños acompañados y no acompañados quienes recorren Tuxtla Gutiérrez en las primeras horas de 2021 en búsqueda de mejores oportunidades, de una mejor vida.

Juan y Antonio de seis y ocho años de edad, respectivamente, trabajan en el camellón del Libramiento Sur y Carretera Villaflores; no paran, van de un lado a otro porque les tocó trabajar en Navidad y en Año Nuevo vendiendo dulces de miel y recuerdos bordados con el nombre de “Chiapas”. A ellos no les interesa la escuela a distancia, ni los programas televisivos creados por la SEP para que aprendan desde casa, porque no están inscritos en el actual ciclo escolar y no cuentan con televisión en donde aprender.

La prioridad de Juan y Toño es trabajar en las calles de la capital chiapaneca día tras día, así como para Agustín y Eduardo de ocho y once años de edad, respectivamente, donde su preeminencia —en 2021— es ayudar con los gastos familiares haciéndola de “chalanes” en obras viales.

Estas historias de vida, figuran como la antesala de un 2021 desalentador y sin esperanza para cientos de menores de edad, pese a que la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias de Tuxtla Gutiérrez (DIF), Norma Alcocer de Morales, vitoree desde las redes sociales que en Tuxtla Gutiérrez están cambiando historias, ayudando a personas más vulnerables.

Baja masiva de niños y niñas en las escuelas

El Sistema de Administración Educativa de Chiapas (Saech) de la Secretaría de Educación Pública estatal, señala que en la entidad existe un padrón de 36 mil 384 alumnos del nivel básico y media superior que no han sido dados de alta al sistema educativo durante el ciclo escolar 2020-2021, acción podría representar una deserción masiva de alumnos y alumnas.

De esta manera, han bastado dos años de gobierno municipal para que los índices de pobreza en Tuxtla Gutiérrez sean más notorios entre las y los ciudadanos, afectando principalmente las condiciones y el estilo de vida de miles de niños y niñas.