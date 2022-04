Inició el Mes del Testamento; esperan que incrementen las solicitudes

Edén Gómez Bernal /Marco Alvarado/ Diario de Chiapas

Este 1° de septiembre inició el programa federal “Septiembre, mes del testamento”, con el que se pretende que el mayor número de personas herede bienes y no problemas.

David Sol Corzo, notario público número 52 en Chiapas, señaló que como la mayoría de los notarios en la entidad están atendiendo el llamado federal para reducir los costos de un testamento, que durante este mes y octubre tendrán el costo de mil pesos.

“Lo que buscamos es que haya mayor conciencia y cultura, considerando que un testamento permite que las familias no se rompan, no peleen por no haber dejado las cosas en orden, ahora este programa pretende que haya acciones contundentes de forma jurídica para evitar litigios innecesarios”, expresó.

Sol Corzo dijo que actualmente desde que se inició con este tipo de programas, se tiene un incremento en estos meses de por lo menos un 20 por ciento de solicitudes, considerando que se ahorran hasta un 200 por ciento del costo real.

Por su parte, el presidente del Consejo Estatal de Notarios del Estado de Chiapas, Wenceslao Camacho Pimienta, señaló que los problemas que resultan de no dejar las cosas en orden son ampliamente conocidos, y por lo general trastocan los intereses familiares hasta derivar en largos juicios intestamentarios.

Para que esto no suceda, recomendó a la población que deje bien clara su última voluntad, y qué mejor que un testamento para que no hereden problemas y conflictos por años.

Cuando una persona muere sin hacer un testamento, comienzan los gastos en juicios, los litigios, declaraciones y la designación de un encargado, que no siempre suele ser un proceso amable entre las partes involucradas.

La mejor forma de hacer cumplir la voluntad de un testador, es que sea expresada mediante un documento oficial, validado por un notario certificado, por tal motivo, los notarios del estado ofrecen, como cada año, un descuento durante el mes de septiembre, para que la población entienda la importancia de la certeza jurídica.