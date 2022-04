Inseguridad y miedo agobia a tuxtlecos

M de R/ Marco Alvarado/ Javier Mendoza/ Diario de Chiapas

La capital de Chiapas se ha vuelto una ciudad sin ley, o por lo menos eso perciben los ciudadanos cuando transitan por las calles, cuando salen al trabajo, o incluso cuando solo van a la tiendita de su colonia, pues tienen temor de ser asaltados, acosados o incluso asesinados.

Y es que en este inicio de semana trascendió el asesinato a plena luz del día de un empresario ganadero, en el primer cuadro de la ciudad. Esto ha sido tomado como algo constante en Tuxtla, la sociedad tiene miedo, no ve acción ni soluciones de las autoridades municipales, por lo que los han urgido a tener “tantita vergüenza”, para hacer su trabajo y garantizar la seguridad a los ciudadanos.

Al ser cuestionados varios ciudadanos, coincidieron en que Carlos Morales Vázquez, presidente de la capital, así como todo su séquito en el Ayuntamiento, han dejado mucho que desear, lo que se ha reflejado en un incremento considerable en la inseguridad. Por lo que los han urgido a hacer su trabajo, dejar la “pose” para la foto y que se pongan a trabajar a favor de los ciudadanos.

“Está mal la inseguridad, no me siento seguro, porque hay muchos asaltos, robos; el asesinato del ganadero, no sé qué decir, las autoridades como el gobierno debe poner un alto a todo esto, existe temor de salir a las calles”, expresó el señor Ricardo.

“La situación está mal, quizá por la pandemia esté así la inseguridad, pero más falta de comunicación de los gobernantes, no me siento seguro en Tuxtla, porque hay que andar con mucho cuidado con los asaltos, los robos a los domicilios, como taxista nos damos cuenta que con el tiempo incrementan los actos ilícitos, me tengo que cuidar, no me siento seguro, ahora de la chamba a la casa, ni una cuadra puedo salir de mi casa porque siento inseguridad”, dijo el señor taxista Andrés Jiménez.

Por su parte, el señor Porfirio Pineda, dijo que es inconcebible este tipo de inseguridad en Tuxtla, “me siento inseguro, la autoridad no responde al llamado de la ciudadanía, ya no sabe uno si temer a la delincuencia o a los propios policías, ante el asesinato del empresario, expresó que esto es inconcebible, lo que habla de la inseguridad que se vive actualmente”.

“Llamamos a las autoridades a que hagan lo que les corresponde, están prestando su persona para cumplirle a la ciudadanía, que lo cumplan, porque lo que se vive es inconcebible, inseguridad, secuestros, drogas, no me siento segura, ni menos tranquilos, ya ni salimos, como personas mayores nos da temor salir a las calles, después de las 6:00 ya ni salimos porque es inseguro, para los hijos, nietos, todos los ciudadanos”, dijo la señora Elizabeth Herrera.

El señor Tomas López, de oficio taxista, dijo no sentirse seguro, “hay mucha delincuencia, estamos a expensas de que nos pueda suceder, no me siento seguro, soy taxista y me asaltaron hace un año en julio, incluso se llevaron la unidad, el llamado a las autoridades que vayan a rondar a las colonias para evitar más asaltos; con el asesinato del empresario, di que se va mal en peor con la inseguridad, no les dan secuencia a los delitos, no hacen su ‘chamba’”.

La joven Ingrid dijo que se siente insegura, tanto por los robos como el acoso, “no me siento segura, me han acosado, me han seguido y eso es lamentable cuando iba para la prepa, por eso me siento insegura, fui a poner mi demanda, y después de un año y medio es que procedió, por lo que son muy lentas las autoridades.

SECTORES SE PRONUNCIAN

Así como muchos tuxtlecos se pronunciaron ante estos hechos y exigieron estrategias de seguridad más eficaces, otros sectores también emitieron una postura.

“Es un acto cobarde, simplemente inadmisible”, escribió Arturo López Chavarría, presidente del Consejo Consultivo Ciudadano.

También hizo un “enérgico llamado” a las autoridades responsables de mantener el orden en Tuxtla Gutiérrez, porque hasta el momento no se ven resultados ni estrategias en la seguridad.

“Tienen que reforzar o replantear las estrategias y medidas que devuelvan lo más preciado para todo ser humano: su tranquilidad”.

Señaló también que la seguridad no es un asunto de cifras y estadísticas, es un asunto de percepción. “Le devolvamos a Tuxtla esa percepción de vivir en un lugar tranquilo”.

Por su parte, Willy Ochoa, hizo un llamado a las autoridades correspondientes a que esclarezcan los hechos, este crimen, como ningún otro, dijo, no debe de quedar impune. “Tuxtla va en camino a la descomposición de manera acelerada, si las autoridades no ponen un alto y reencauzan la situación en la capital, será demasiado tarde”.

Asimismo, el Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas A.C. manifestó su preocupación ante el asesinato del empresario ganadero, Alfredo d’Argence Morell, resaltando que en materia de seguridad existe un trabajo que debe perfeccionarse continuamente y que debe haber pronta justicia ante esta situación.

Como parte del sector productivo de la sociedad, el organismo señaló que, se debe constatar el cumplimiento de la justicia y el libre ejercicio de los derechos como una prioridad social del gremio, lamentando este hecho producto de la inseguridad en la capital chiapaneca.

Destacando que las circunstancias son preocupantes al darse a plena luz del día y en condiciones alarmantes, este acto de violencia; deberá realizarse una investigación exhaustiva y expedita de cara a la familia del afectado, pero también de toda la sociedad, refrendando el colegio su compromiso de abonar desde su facultad, a contribuir a que la seguridad sea un tema prioritario a nivel local, estatal y nacional.

Asimismo, el Colegio externó las condolencias a la familia del empresario ganadero, reconociéndolo como un hombre comprometido con su estado y en su desarrollo social y económico.