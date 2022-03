Investigan a titular de CMIC Chiapas

Javier Mendoza / Yuridia Montenegro

Diario de Chiapas

El presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción (CMIC) Delegación Chiapas, Francisco Gutiérrez Grajales, es investigado por el Comité de Honor y Justicia del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de la entidad por respaldar, presuntas irregularidades en la asignación de una obra por parte de la Comisión Estatal de Caminos (CEC).

Ante esta situación, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Chiapas, Arturo Mari Domínguez, señaló que, empresarios de la construcción, se habían reunido con él para pedirle el apoyo de dar a conocer públicamente lo que está sucediendo con la asignación de obras en el interior del CEC.

“Un grupo de empresarios de la construcción, manifestaron su descontento por la poca transparencia en el proceso de asignación de obra en la Comisión Estatal de Caminos, en una entrevista señalé que, para ayudar al gobernador del estado, no necesitamos que se conduzcan de esa manera”.

Por esta razón, la CCE solicitó a la Comisión Estatal de Caminos, abriera los procesos para que los empresarios chiapanecos participen en la asignación de obras.

Sin embargo, el presidente de la CMIC, sin apoyar a su propio gremio, salió a desmentir esta postura, diciendo que los procesos de la Comisión Estatal de Caminos eran transparentes, sin escuchar las demandas del gremio de la construcción chiapaneca.

“Hay una manifestación clara de un probable conflicto de interés, pero desconocemos cuales son las razones por las que nuestro compañero, presidente de CMIC en ese sentido en algo que no es muy transparente”.

El consejo Consultivo de expresidentes del CCE, fueron quienes tomaron la decisión de pedirle a Francisco Gutiérrez Grajales, deje el cargo y poner a un sucesor, mientras se hacen las investigaciones del porque no respaldó a su gremio y sí a la CEC.

En el documento enviado al líder de CMIC, señala lo siguiente: Al tiempo de enviarle un cordial saludo, me permito informar a usted en su carácter de representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Chiapas, ante este Consejo Coordinador Empresarial de Chiapas A.C., que he sido notificado mediante escrito sin número de referencia de fecha 17 de noviembre del año 2020, signado por la C. Marina Arias Albores Presidenta del Comité de Honor y Justicia del Consejo Coordinador Empresarial de Chiapas A.C., que ha instaurado procedimiento de investigación a su persona con fundamento en los artículos 53, 55 y 56 de los estatutos vigentes del Consejo Coordinador Empresarial de Chiapas A.C.; razón por la cuál y con el exclusivo propósito de otorgar las garantías que considere necesarias para su debida atención y procedimiento; respetuosamente solicito a usted, designe formalmente ante este Consejo Coordinador Empresarial de Chiapas A.C. a un suplente para que concurra en representación de la organización consejera Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Chiapas, en todos los actos que deriven de este Consejo, durante el tiempo en que ese Comité de Honor y Justicia emita sobre su resolutivo.