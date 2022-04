Iván: Intenta edil desviar atención a corrupción

Francisco Mendoza / Diario de Chiapas

Tras las declaraciones de Carlos Orsoe Morales Vázquez, presidente de Tuxtla Gutiérrez, en el tema de la compra de los contenedores por más de 28 millones de pesos, en donde señaló al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y a los medios de comunicación por una supuesta tergiversación de información que lo señala de corrupción, el presidente del PRI en Tuxtla Gutiérrez, Iván Sánchez Camacho, dijo que es inaceptable que politice una denuncia por irregularidades en su administración, ya que acusar a miembros de un partido ser los culpables de evidenciar una ilegalidad es desesperado y demuestra una vez más su intolerancia política.

“Burlaron la ley, aplicando un precepto jurídico que no es el adecuado, esto no solamente ha causado revuelo en Tuxtla sino también ha sido objeto de notas a nivel nacional que han retomado la información que surge de la cuenta pública del mes de abril”, apuntó.

Consideró discriminatoria la actitud de no tomar en cuenta que otros miles de ciudadanos se han pronunciado en desacuerdo por la manera en que se conduce el Ayuntamiento y por darle toda la protección y premiar a una empresa como Veolia, la cual desde su llegada a la ciudad solo ha provocado problemas y desfalcos por millones de pesos.

“Es lamentable que un alcalde cargue con la responsabilidad de los señalamientos públicos de un partido, cuando es toda una sociedad que se ha dado cuenta que la compra es inflada, que es ilegal y que debió haberse licitado”, manifestó.

Lamentó que el alcalde se escude en una acusación para distraer el verdadero fondo del asunto, que es haber impulsado y aprobado una compra ilegal e inmoral a la empresa Veolia, con quien se le relaciona y que debió haber supervisado ante los cientos de denuncias por contaminación que se hicieron cuando fue Secretario del Medio Ambiente.

“Evidentemente es intolerante, es cerrado, no ha habido una sola audiencia pública en todo lo que va de la administración de Carlos Morales, no se acerca con la prensa, no se abre con los ciudadanos, es un presidente encerrado y que no está dejando buenos resultados esa actitud como conduce al Ayuntamiento”, resaltó.

Afirmó que el responsable de la autoridad municipal ha sido ineficiente en temas tan importantes como seguridad pública, economía y servicios públicos, además de insensible ante miles de negocios y familias tuxtlecas que han pedido apoyos y no se los ha dado, como por ejemplo la condonación del pago del servicio del agua potable e incentivos para evitar el cierre de miles de negocios.