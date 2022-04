La capital a la deriva, sin timón

M de R / Diario de Chiapas

La incertidumbre social por no saber cómo se reactivarán las actividades laborales es muy grande; ya que hay lugares públicos donde han obligado a trabajar al personal, propiciando un contagio colectivo en áreas de trabajo que deberían estar controladas.

El mal ejemplo lo ha puesto de nueva cuenta el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez encabezado por Carlos Orsoe Morales Vázquez, ya que en este recinto laboral hay personal infectado por Covid-19, y sin importarle el bienestar de los trabajadores; se les obliga a los laborantes a estar presentes.

Esta casa editorial dio a conocer hace un par de días la denuncia de la familia de Claudia Gutiérrez Vázquez, quien fue obligada a ir a trabajar a su oficina, siendo una persona que se encontraba en el grupo de vulnerabilidad mayor, al tener enfermedades degenerativas como hipotiroidismos, presión arterial y diabetes.

En la denuncia expuesta por Diario de Chiapas, se manifestó que el administrador del mercado “San Juan”, Mauricio Salazar, instruido por el director de Mercados, Erisel Sánchez Álvarez, obligó a Claudia Gutiérrez a trabajar a pesar de que era una persona vulnerable a la enfermedad del Coronavirus.

Esta redacción recibió el anuncio del fallecimiento de Claudia Gutiérrez, que se dio, gracias a la negligencia de los funcionarios a cargo de esta área; una situación similar, viven las demás dependencias y áreas del Ayuntamiento capitalino.

Hoy, la pérdida de una vida como la de Gutiérrez Vázquez debe ser analizada y castigar a quienes estuvieron involucrados en estos actos de negligencia; ya que es una vida humana la que se ha perdido por la apatía de funcionarios que sólo buscan mantener a los trabajadores laborando a pesar de la señalización rojo del semáforo sanitario que vive actualmente Tuxtla Gutiérrez.

Autoritarismo, negligencia e incapacidad para gobernar es lo que destaca en el alcalde Carlos Morales Vázquez, a quien se le van acumulando los puntos negativos en esta administración.

Como un reclamo social enérgico, Mayra Jiménez Chandoquí, redactó unas palabras en frustración de la actitud absurda de los funcionarios responsables de la muerte de Claudia Gutiérrez.

“Hoy nuevamente mi corazón siente dolor y me uno a la pena que embarga a la familia Chandoquí Gutiérrez; mi tía hermosa ya no estará más con nosotros por culpa de gente inconsciente qué sólo le importaba que ella cumpliera con su trabajo y jamás le importó lo que podría pasarle. Ella era una mujer con la sonrisa más dulce, con una vida por delante, tan amorosa, tan buena madre, buena esposa y excelente abuela; le pido a Dios fuerzas para sus hijas, su esposo y nietos; no puedo imaginar el dolor que están pasando en estos momentos, nos duele saber que no podemos acompañarlos en estos momentos, la enfermedad nos arrebató el derecho de estar con ella hasta sus últimos minutos, pero hay que agradecer, que Dios nos la prestó un tiempo y que pudimos darle un beso, un abrazo, tener una plática con ella, era un placer; siempre te recordaré así tan feliz, tan llena de vida tía hermosa, te quiero mucho, hoy ya no éstas pero siempre se te llevará en el corazón, nos dejas el dolor y la tristeza de no poder acompañarte hasta el final”, manifestó.

Descalabran a vendedora y no pasa nada

M de R / Diario de Chiapas

Violencia desmedida provocó sangrado en una joven vendedora el pasado lunes en el operativo contra el comercio informal, liderada por los fiscales tuxtlecos.

A pesar de que, en anteriores ocasiones, se ha hecho la denuncia contra estos servidores públicos, al abusar de su fuerza y posición para amedrentar a los vendedores, las autoridades de justicia no han hecho nada por detenerlos, o por lo menos castigarlos.

En esta ocasión, este fiscal que aparece en la fotografía, golpeó y robó a las mujeres que estaban vendiendo sus productos en el primer cuadro de la ciudad.

En las fotos se observa a una mujer ensangrentada, quien entre lágrimas y dolor fue rescata en la trifulca que antier, el escuadrón de uniformados y de fiscales protagonizó en el centro, situación que suele darse de manera recurrente, sin que a la fecha las autoridades actúen.

Falta de educación, conciencia y lo principal, conocimientos en materia de derechos humanos, es lo que caracteriza a estos funcionarios que evidencian su falta de preparación para poder accionar en situaciones como la anterior mencionada.