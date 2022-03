Lozoya, detenido en España

Agencias/ Diario de Chiapas

España.- El Grupo de Localización de Fugitivos de la Policía Nacional de España detuvo este miércoles al exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin en un complejo de lujo en la ciudad andaluza de Málaga.

El funcionario federal en el gobierno de Enrique Peña Nieto es reclamado por la justicia mexicana por los presuntos delitos de delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita por el caso Odebrecht.

En noviembre de 2019, Proceso hizo un recuento de cómo Pemex, dirigido por Emilio Lozoya, adquirió Grupo Fertinal con plena consciencia de las anomalías que sólo beneficio a un grupo de empresarios con ayuda de Nacional Financiera y Banco Azteca

Este jueves, Lozoya será puesto a disposición del titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, que preside el magistrado Ismael Moreno, donde se fijará su situación jurídica para enfrentar la petición de detención con fines de extradición que México solicitó en mayo de 2019.

“Detenido en las inmediaciones de una urbanización de #Málaga un exdirector general de una petrolera mexicana, gracias a la excelente relación ente la Fiscalía Mexicana y la Policía Nacional. Había urdido junto a algunos familiares un sistema para defraudar dinero público”, posteó por la tarde la Policía Nacional en su cuenta de Twitter.

Lozoya es uno de los miembros de más alto rango del gobierno de Enrique Peña Nieto en ser detenidos –además de la exsecretaria Rosario Robles—, luego de permanecer nueve meses prófugo, pues un juez liberó las órdenes de aprehensión que había solicitado la Fiscalía General de la República.

El extitular de Pemex también enfrenta acusaciones por la compra-venta de la planta chatarra de Agronitrogenados, que supuso un desfalco de gran calado para la nación.

A través de su defensa, que lleva el abogado Javier Coello Trejo, el exdirector de Pemex llegó a señalar al expresidente Enrique Peña Nieto de estar informado de la adquisición de la planta chatarra propiedad de AHMSA y por la que se pagó un precio millonario.

La Fiscalía General de la República de México confirmó por medio de Twitter la detención del ex funcionario.

“Efectivamente después de un largo peregrinar con la orden de aprehensión y con Interpol y en este caso de la policía nacional, logramos la detención”, detalló el fiscal general de México, Alejandro Gertz, en el programa de radio de Ciro Gómez Leyva.

El Grupo de Localización de Fugitivos, una unidad élite de la Policía Nacional, logró ubicar a Lozoya en una urbanización de lujo de la Costa del Sol.

Citando fuentes policiales españolas, el diario El País señala que el exdirector de Pemex prácticamente no salía de la vivienda donde vivía.

A partir de la puesta a disposición de Lozoya, el juez de instrucción determinará el futuro del detenido, la Fiscalía General de México podrá iniciar, a través de los canales diplomáticos, el proceso para solicitar su extradición presentando las pruebas de su propia investigación que justifiquen la reclamación del acusado.

Tres exdirectivos de la constructora brasileña Odebrecht declararon que Lozoya había recibido 10 millones de dólares en sobornos entre 2012 y 2016 a cambio de recibir contratos de la petrolera mexicana, sin embargo, el caso no avanzó en México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

La FGR obtuvo el 4 de julio de un juez de control las órdenes de aprehensión solicitadas en el caso de los presuntos sobornos de Odebrecht contra Lozoya, su esposa Marielle Eckes, su madre Gilda Austin (posteriormente detenida en Alemania), su hermana Gilda Lozoya y la empresaria Nelly Aguilera, que les involucran en los manejos del primero en Pemex.

Debido a que Lozoya fue considerado prófugo de la justicia al abandonar el país, fue que México solicitó la ficha roja de la Policía Internacional (Interpol).

Que no se haga un show mediático contra el PRI

• Las conductas ilícitas son de las personas, no de las instituciones. Alejandro Moreno señala que quien comete un delito, tiene que enfrentar la ley; si hay presunción de conductas ilícitas, que la autoridad haga su trabajo, nosotros no podemos ser abogados”, aclaró

México.- Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), desligó al instituto político de la conducta que se le atribuye a Emilio Lozoya Austin, ex director general de PEMEX detenido en España, y afirmó que “quien comete un delito tiene que enfrentar la ley”, al tiempo que, afirmó, quienes cometen una presunta acción ilícita son los individuos, y no las instituciones.

Señaló que en el PRI “lo que queremos es que ni se judicialice la política, ni que se politice la justicia”. Y, agregó, “si alguien cometió un delito, que se le sancione, pero que tenga un procedimiento apegado a derecho”.

Indicó que “si hay denuncia, actividades o presunción de conductas ilícitas, que la autoridad haga su trabajo, pero que no se haga un show mediático atacando a un partido político, que es el nuestro, que pretenda golpear o lastimar a nuestro partido”.

Al dar a conocer su postura en torno a la detención del ex funcionario, dijo que el PRI no puede asumir una posición de responsabilidad ante los hechos de los que se le acusan, “cuando hay conductas personales”.

Además, puntualizó que “nosotros no podemos ser abogados” de quienes son acusados de alguna actividad o conducta ilícita. Será un juez quien determine si hay responsabilidad o no”, dijo.

“Nadie por encima de la ley. Que las autoridades hagan su trabajo. La ciudadanía debe tener claro que son las personas”, argumentó.

Expuso que hay casos de ex funcionarios, que habiendo trabajado en algún gobierno encabezado por un priista, no son militantes del partido. “Quienes cometen ilícitos son los ciudadanos o los militantes de cualquier instituto político, no los partidos políticos”, ratificó.

“Tenemos ciudadanos vinculados con el PRI, como los hay con todos los partidos políticos, y lo que queremos es que se aplique la ley”, expresó.

Demandó que en éste, como en todos los casos, las autoridades jurisdiccionales hagan su trabajo, con firmeza y claridad, “pero que no quieran echarle la culpa al PRI, cuando son acciones personales”.

Destacó que el compromiso, hoy en día, de dar resultados a la ciudadanía, es del actual gobierno, tanto en materia de crecimiento económico, generación de empleos, seguridad y salud.