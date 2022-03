Medicinas, en manos de la ONU

Agencia / Diario de Chiapas

CIUDAD DE MÉXICO.

La Organización Nacional de las Naciones Unidas será la entidad que realice los estudios de mercado, cotizaciones y negociaciones para obtener precios bajos en la adquisición de medicamentos para el sistema público de salud en México, adelantó Fernando Cotrim Barbieri, representante de la Oficina de la ONU para proyectos.

Este proceso incluirá medicamentos, vacunas, materiales de curación y otros insumos médicos, expuso Cotrim en rueda de prensa en Palacio Nacional.

“Estas fases preliminares, prelicitación, son relevantes, yo diría que más importantes que la licitación en sí.

“También una investigación de mercado amplia y profunda, no solamente para cumplir la etapa del rito del proceso de licitación, no, sustantiva, amplia y profunda, para mapear el mercado y a partir de ahí plantear las estrategias de licitaciones”, explicó Cotrim.

El representante de la ONU estableció que mediante este esquema se puede incluso negociar con las empresas o entidades que ofrezcan los precios más bajos, con el fin de mejorar las condiciones para el gobierno de México.

El canciller Marcelo Ebrard señaló que este esquema permite que se realicen los estudios de mercado más amplios y completos del mundo.

“Los estudios de mercado que vamos a tener no los habíamos tenido en el pasado. La gestión pública permite acceder a medicamentos con estándares internacionales”, planteó.

CUBREBOCAS, SI ACABA LA CORRUPCIÓN

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguro que usará el cubrebocas hasta que en México ya no exista corrupción.

“Estaba viendo ayer, no sé si sea cierto, que los del PAN van a poner una denuncia porque quieren que yo me ponga cubrebocas. Me voy a poner un tapabocas, ¿saben cuándo? Cuando ya no haya corrupción. Hagamos ese acuerdo”.

“Vamos a apurarnos a acabar con la corrupción para que yo ya me ponga mi tapabocas, para que ya no hable”, sentenció.

Recalcó que mantendrá las medidas sanitarias.