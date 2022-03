Miguel, el maestro de las 159 sonrisas

• Docente de Educación Física nunca imaginó que enfrentaría un reto fuera de la cancha de usos múltiples; ideó visitar a sus estudiantes y hacer rutinas fuera de su vivienda; el programa, fuera de lo común, ha sido un éxito, pues gustó tanto a padres como a los propios niños

Marco Alvarado/ Diario de Chiapas

La de Miguel es una historia que inspira en el momento más difícil del que se tenga memoria. Es de esas que suceden cuando la vocación y la voluntad se imponen, como en este caso, a un evento social sin precedentes: el gran confinamiento al que nos obligó la pandemia de coronavirus del año 2020.

“Pensé que tenía que hacer algo por mis niños, porque al no ir a clases comenzaron a sentirse tristes”, cuenta Jesús Miguel López De la Rosa, profesor de Educación Física en el Jardín de Niños “Álvaro Raquel Mendoza”, de la colonia Los Pájaros, en Tuxtla Gutiérrez.

Le preocupaban sus “socioemociones”, afectadas a medida que pasaban los días sin tener contacto con una parte de su cotidianidad.

Aunque la tecnología permitió que las clases continuaran vía remota, el contacto humano es insustituible, como bien hemos aprendido en el último año, que la pandemia no ha sido oficialmente declarada como un peligro superado por la humanidad.

¿Qué podía hacer un profesor de Educación Física? Miguel ideó un proyecto: visitar a sus 159 alumnos en sus casas para llevarles una rutina de activación, así aprovecharía también a saludarlos, saber cómo estaban y qué emociones estaban experimentando durante el confinamiento, tanto ellos como sus padres.

Como contó en entrevista, la idea era obtener “159 sonrisas” a partir de actividades sencillas, pero que los menores disfrutaban en la escuela; “primero comenté la idea con sus padres para ponernos de acuerdo en los días que tocaría la visita, luego elaboré un plan con las rutinas que haríamos”, destacó.

En sus 17 años de experiencia como docente de Educación Física, Jesús Miguel López De la Rosa nunca imaginó que enfrentaría un reto fuera de la cancha de usos múltiples. Su compromiso por no dejar a sus alumnos detrás de un monitor, nos recuerda también que no es docente quien no está dispuesto a aprender, aun cuando la adversidad se cruce en el camino.

Armado con su ingenio comenzó las visitas, para sorpresa de los niños y niñas, que respondieron con entusiasmo al profesor, mientras éste saltaba y hacía rutinas afuera de su casa.

Impensable que un profesor hiciera esto, reconocieron los padres, agradecidos por el interés que tuvo de visitar a sus hijos, llevarles un juguete y dedicarles una parte de su día.

“Ojalá más profesores fueran así, porque realmente los niños están aburridos en casa, las clases a distancia les interesaron al principio, pero extrañan mucho estar con sus compañeritos”, expresó uno de los padres, que también participó con gusto en la actividad.

Miguel puso para ellos lo mejor que tiene. Y la pasión por su trabajo lo llevó a vivir una experiencia profesional que no imaginó, como tampoco que lograría las 159 sonrisas que no había visto en tanto tiempo.

Roberto y su sonrisa, la alegre Alexa, el inquieto Ramón, la entusiasmada Génesis, son algunos de los protagonistas de esta historia, que seguramente quedará en sus memorias como una de las experiencias más motivadoras que hayan vivido en un tiempo de tristeza y desesperanza.

Como sucedió en una de las viviendas, donde la presencia del profesor fue todo un acontecimiento. El pequeño Roberto ya lo esperaba con el uniforme deportivo puesto, y apenas comenzó la actividad puso toda su energía en cada una de las rutinas de ese día. Roberto lloró emocionado al recibir un pequeño obsequio cuando terminó el ejercicio. Fueron los 20 minutos más alegres desde que no pudo continuar yendo a clases, expresó su padre, también emocionado con el gesto.

Para niños como Roberto, éste es un recordatorio de que la escuela los está esperando, porque la esperanza, ahora que la vacuna ha comenzado a distribuirse, es que sus sonrisas vuelvan al espacio donde las primeras experiencias de su vida se tejen.