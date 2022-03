Monreal: va Senado por una “agenda más interesante”

Ainer González/ Diario de Chiapas

El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que la Agenda Legislativa 2020 será más ardua e interesante que la del año anterior. Se buscará el consenso para aprobar la legalización de la marihuana, liberar a presos y regular a las “outsourcing”.

En entrevista, Monreal Ávila dio a conocer que para los senadores de México hay seis temas urgentes a debatir en el año, como son las reformas para la despenalización de la cannabis, la Ley de Amnistía, Ley contra outsourcing, procuración de administración justicia, justicia social y protección animal.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, agregó que estos temas a seguir son de interés común con el Poder Ejecutivo Federal.

“Seis principales, en donde hay intereses concurrentes entre el Ejecutivo y la mayoría del Legislativo, los cuales son, amnistía, esa es una, subcontrataciones que le denominan las outsourcing, también vendrá todo el sistema de procuración de administración de justicia”, dijo.

En cuanto a la regulación de la marihuana, expuso que la reforma en materia de salud contempla que su aplicación sea de uso sea medicinal y lúdico.

“Viene a demás, en efecto la regulación de la cannabis, llamada comúnmente como marihuana, para su uso medicinal y lúdico”, agregó.

Asimismo, apuntó que desde la Cámara Alta se busca elevar de rango constitucional a los programas sociales que ha implementado el gobierno federal, así como regular a las plataformas digitales que venden y prestan un servicio.

Además, expuso que en materia animal se buscará el conceso de todos los grupos parlamentarios para reformar las leyes y dar mayores garantías para la protección de los animales, “un sentimiento animalista de protección a los animales”.

Reiteró que desde el Senado se coadyuva para que los pueblos y habitantes de municipios indígenas tengan las mismas oportunidades que un citadino.

“También algunas modificaciones importantes que vamos a tener en materia de la justicia cotidiana de los pueblos, es decir, hay un paquete de reformas muy abundante y vamos a tratar de lograr consensos amplios con toda la oposición”, añadió.

Respecto al primer año de trabajo, comentó que el 2019 fue un año de muchos cambios, como lo fue la eliminación de privilegios para los gobernantes, así como de un tope salarial para quienes ganaban más que el Presidente.

“Todo el proceso de eliminación de privilegios que anteriormente acompañaban a los gobernantes en turno”, refirió.

Por otro lado, confió en que los militantes del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), puedan resolver sus diferencias respecto a la lucha interna por la presidencia.

En este sentir, el legislador lamentó la crisis interna por la que actualmente para el partido, ya que como militante fundador pide que se resuelva el problema.

“Yo espero que pronto se resuelva. Me da mucha tristeza ver al partido que yo fundé en conflictos, he decidido no opinar ni a favor, ni en contra de sus dirigentes, porque tengo bastante trabajo… hago votos porque pronto pueda resolverse el tema del partido en México “Morena”, que sería muy lamentable que continuara en crisis de dirigencia”, opinó.