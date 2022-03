Movilizaciones paralizaron zonas chiapanecas

Janet Hernández / Ada Iveth Morales /José Cancino

Desde la mañana de este martes, cientos de transportistas integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC), se manifestaron en municipios como Tapachula, Comitán y San Cristóbal de Las Casas, como parte de la manifestación que se lleva a cabo a nivel nacional.

En San Cristóbal, permanecieron sin obstruir el paso vehicular en los costados de la cinta asfáltica del tramo carretero San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez, a la altura del kilómetro 46.

Exigieron más seguridad en las carreteras; retiro de los camiones doblemente articulados; no más aumento en el incremento del combustible; disminución de las cuotas de peaje en carreteras; que se respete el libre tránsito, entre otras demandas.

Los inconformes urgieron a las autoridades un alto a los asaltos en las carreteras que sufre este gremio. “Exigimos a las autoridades más seguridad en las carreteras, no más robos de carga, no al incremento del precio del combustible, no más operadores asesinados por las carreteras ocasionado por la delincuencia, el retiro de circulación de los camiones doblemente articulados, por ser inseguros y causar tantas muertes y daños en accidentes carreteros”.

Asimismo, pidieron a las autoridades de la Secretaría de Comunicación y Transporte, que dejen de otorgar permisos para la circulación de los vehículos doblemente articulados, y que se regularice la entrega de trámites comunes como placas y licencias, permisos, además que se le aplique la NOM-012-SCT (pesos y dimensiones) a los autotanques de Pemex y los que transportan combustibles, así como material peligroso.

“Queremos que se frenen los abusos que cometen los elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal Preventiva y Ministerial y Tránsito Municipal, y que se respete el libre tránsito, porque no podemos pagar permisos con fines recaudatorios por entrar a las ciudades a entregar las mercancías y abastecer la canasta básica”, aseveraron.

RETIRAR RETENES, PIDEN EN TAPACHULA

En Tapachula, los transportistas se plantaron en el Libramiento Sur, donde exigieron que se retiren los retenes en rutas federales que afectan al sector transportista, en los cuales pierden hasta más de 10 horas.

Manifestaron que la pandemia también les ha provocado afectaciones serias a sus bolsillos, ya que muchos sectores productivos tuvieron que frenar actividades y a ellos los dejó sin generación de empleo.

HAY DIÁLOGO

Desde Comitán, Martín y Jesús Pérez García, líderes de la AMOTAC en la entidad, hablaron del movimiento nacional y las demandas que solicitaron con autoridades de Chiapas, destacando el rubro de seguridad.

Señalaron que en lo que respecta a Chiapas hicieron acuerdos con el gobernador Rutilio Escandón Cadenas fijándose el compromiso de dar atención a todas las demandas, atender el tema de seguridad y castigar a los que abusan de un uniforme.

Por otro lado, Martín y Jesús Pérez García, enfatizaron que a nivel nacional se abrió el diálogo con las autoridades federales para atender cada uno de los puntos del pliego petitorio.