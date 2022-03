Nadie callará al Diario de Chiapas

“Quiero dejar en claro que no nos dejaremos intimidar por autoridades como ésta que sólo quiere demostrar que tiene las posibilidades de hacer alguna acción de ejercicio de poder”, fue la respuesta de Gerardo Toledo Coutiño, presidente y director general del Diario de Chiapas, ante las represalias que Carlos Morales Vázquez ha tomado en contra de este medio de comunicación que, si alguna culpa tiene de haberse convertido en el blanco de los abusos de este alcalde, es haber demostrado la corrupción y la incompetencia que imperan en el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.

Por si alguien no está enterado, Carlos Morales ha tratado de muchas formas de censurar al Diario de Chiapas. Ha descalificado sus reportajes, ha calumniado a sus editores, ha tratado soezmente a sus reporteros al grado de cerrarles la puerta de su despacho en la cara. En febrero del año pasado, pidió en sesión de cabildo el apoyo de los regidores para arremeter contra el diario, lo que implicaba un ataque velado del poder a la libertad de expresión de este rotativo.

La más reciente embestida fue el jueves 13 de agosto. Dos personas de nombre Sergio González y José Francisco González Liévano, que dijeron estar adscritos a la Dirección de Procedimientos Jurídicos de Desarrollo Urbano Municipal, se presentaron en las instalaciones del periódico para exigir que se les mostrara la Constancia de Factibilidad de Uso y Destino de Suelo, que acredita que la construcción del nuevo edificio se realizó apegado a la normatividad.

Fue ese un intento absurdo de intimidación de parte del edil, tal como lo explica el director general:

“Lamento la ignorancia del Ayuntamiento y de quienes lo presiden, empezando por su cabeza, Carlos Morales Vázquez. Porque al hacernos este requerimiento deja de manifiesto su ignorancia supina, su beligerancia y su actitud visceral. La factibilidad de uso de suelo, los derechos de alineamiento y la licencia de construcción se hicieron en su momento para la construcción de este edificio que alberga hoy a la Torre Digital.

“Si no lo tienen, pues qué lamentable. Se supone que deberían estar en los registros de las áreas correspondientes, en los archivos del propio Ayuntamiento. Y si la tienen, y aun así se atrevieron a hacer un cuestionamiento de este tipo pensando que nos iban a amagar, pues salió contraproducente. Nosotros no hacemos y no nos hemos conducido en ningún momento al margen de la ley. Estamos regularizados como cualquier otro ciudadano, como cualquier otra empresa, y ya presentamos la documentación que se nos requirió.

“Ahora sobre la postura del Ayuntamiento, ¿qué pretendía hacer con eso? Es un acto de agandalle. Es un acto de intimidación. Pero chocaron contra una puerta de cristal”, dijo en la entrevista con Felipe Alamilla, en el programa “Denuncia Pública”.

UN CRIMEN DECIR LA VERDAD

El acoso de Carlos Morales contra el Diario de Chiapas nos amenaza a todos. A todos, y no solamente a esta casa editorial porque callar a un medio de comunicación significa tapar los ojos de todos. La víctima de esta ruin persecución no es nada más aquel al que el poder quiere silenciar, sino todos aquellos que dejan de recibir la información, la denuncia, la reflexión independiente. Hay que entender que un tapabocas a un medio crítico es un tapaojo a la sociedad.

Las notas, los reportajes, los artículos de opinión del Diario de Chiapas no caen en ninguna falsedad. Quien lea o haya leído los textos encontrará severidad, un rigor periodístico ejemplar, pero ninguna calumnia.

Por tanto, como dijo el director Gerardo Toledo, “es un atropello de parte del edil Carlos Morales Vázquez en contra de quien de alguna manera ejerce una actitud crítica, de periodismo de investigación, y donde se le han hecho señalamientos. Todos con sustento. Nada que no se pueda soportar”.

Los medios de comunicación no deben callar para cuidar la imagen personal de los poderosos, como quisiera Morales Vázquez: el presidente de la censura. La seriedad con la que este periódico ha denunciado al político coiteco y a su red de complicidades corresponde a la abominable actuación pública del morenista y al régimen que lo prohijó: la Cuarta Transformación.

Si el Diario de Chiapas no hubiera investigado qué es lo que pasa con los recursos de los tuxtlecos, jamás nos hubiéramos enterado que Morales ha gastado cantidades obscenas de dinero en publicidad oficial, que ha hecho promoción ilegal de su imagen, que le ha pagado a la empresa Veolia hasta 16 millones de pesos en un solo mes cuando nada más debió pagarle diez millones. Tampoco que existe una medida cautelar en contra de Veolia, antes Proactiva, por la contaminación que ha provocado en los afluentes del ejido Emiliano Zapata y de la que se presume causó la muerte de más de veinte personas, todos por cáncer, y que Carlos Morales la ha estado protegiendo.

También ignoraríamos que el presidente municipal no transparenta los millones de pesos que ingresan al Ayuntamiento mensualmente por la renta de los sanitarios en los mercados públicos, que muchos de sus familiares y amigos ocupan las plazas laborales de los trabajadores que él mismo corrió injustificadamente al inicio de su gobierno, que en noviembre de 2019 gastó cerca de 80 mil pesos en la compra por adjudicación directa de todo tipo de chicles, dulces, azúcar, café y refrescos, que durante el tiempo de la pandemia ha obligado a los empleados a presentarse a sus labores a través de amenazas y que por eso mismo muchos de ellos han muerto de covid, ya que tampoco los dotó de equipo de protección.

Igualmente desconoceríamos los desvíos de dinero público, el nepotismo, el tráfico de influencias y los conflictos de interés que existen en el Ayuntamiento capitalino. Y que ha entregado muchos contratos por adjudicación directa, de los que su hermano Jorge se encarga de pedir los diezmos.

Si el Diario no hubiera sido responsable con su función social hubiera quedado oculto que Carlos Morales benefició a Veolia con la compra directa de 3 mil 834 contenedores de basura por un monto que supera los 28 millones de pesos.

Por todo ello, la represión y el acoso contra el Diario de Chiapas es por haber dicho la verdad. Y si a alguien debería cuestionársele su legalidad es a Carlos Morales, quien con pruebas en la mano vive fuera y por encima de la ley.

DEFENDER LA POSICIÓN CRÍTICA

“Nosotros estamos preparados, todo conforme a la ley, conforme a Derecho. Con esto estaremos atentos a cualquier acto, embestida, arbitrariedad de parte del Ayuntamiento, de parte de Carlos Morales, sabedores que no le gusta la crítica, de que es un tipo insolente, que no acepta cuestionamiento alguno”, comenta Gerardo Toledo.

El reclamo que todos deberíamos hacer ahora mismo es que nuestro estado democrático proteja al máximo la libertad crítica. Honrar la verdad incluye liberar a la crítica política del chantaje de los sensibles, de los políticos de piel delgada como Calos Morales.

Ser indiferentes podría llevarnos a una situación que todos lamentaríamos, sobre todo cuando existe la intención del alcalde coiteco de reelegirse. Porque, en palabras del director de esta casa editorial, si Morales está haciendo esto en contra de un medio de comunicación, qué podemos esperar la ciudadanía en su conjunto. ¡Chao!