No hay confianza: ciudadanía; lo decidirán los papás: Aidé

Sondeo realizado por el Diario de Chiapas generó posturas encontradas; unos dicen que no hay condiciones y otros ven bien el reinicio a las labores presenciales; secretaria de Educación señala que la determinación final estará a cargo de los padres

Edén Gómez Bernal/ Diario de Chiapas

Al inicio de esta semana, el secretario de Educación en México, Esteban Moctezuma, generó controversia ante un supuesto regreso a clases de manera presencial en los estados de Campeche y Chiapas, debido a que se podría determinar semáforo verde en las próximas semanas.

Hay que recordar que esta semaforización implementado por el gobierno mexicano se estableció para tener una medición en cuanto al manejo de la pandemia de Covid-19, que actualmente en el país ha cobrado más de 70 mil vidas.

Este rotativo se dio a la tarea de conocer la opinión de la gente en la entidad sobre este anuncio, y cómo se sienten ante las medidas que se han tomado en Chiapas para mitigar dicha pandemia.

Los entrevistados coincidieron en que no hay garantías en Chiapas para un regreso a clases, por lo que muchos no mandarían a sus hijos a las escuelas; sin embargo, también hay quienes ven el regreso a las aulas como un inicio a las actividades y a la nueva normalidad.

Por ejemplo, el joven, Jorge González dijo: “Considero que se debería preguntar a la población para saber de qué manera regresaríamos, por ejemplo, los mayores, adultos, universitarios podrían regresar, pero los niños de primarias o preescolar pues no, sería un regreso escalonado como lo había señalado el sector Salud; no creo que haya garantías para un regreso a clases”.

Carlos Espinosa mencionó que debe haber conciencia, “todavía falta, se están teniendo muchos rebrotes, apenas acaban de decir que hay 16 casos el día de ayer, entonces no tenemos que abonar a los rebrotes; por ello la autoridad debe de ser consciente y valorar medidas para evitar rebrotes, que sean conscientes, no creo que haya garantías para el regreso a clases”.

“Pienso que es un error porque no está levantada completamente la pandemia porque sería un riesgo para los alumnos de todos los niveles, yo no mandaría a mis hijos a la escuela; debe haber conciencia”, mencionó el médico Héctor Bocardo.

El señor Víctor Manuel Jiménez dijo que no mandaría a sus hijos a la escuela en 15 días, “no me parece correcto, ya que actualmente abrieron zonas de la capital, y a mí me parece irresponsable que tomen esa decisión porque puede haber un rebrote, por lo que se debe tomar conciencia de esas medidas, creo que hay que esperar y ojala no se dé; no mandaría a mis hijos a la escuela en 15 días, la autoridad debe tomar conciencia y que se piense en prevenir y no lamentar”.

“Sinceramente no creo que sea una buena decisión, ellos sabrán, pero no creo que haya garantías para el regreso a clases presenciales, porque nunca falta que por algún descuido haya un rebrote, apenas estamos saliendo del peor momento de la contingencia, y no creo que sea una buena decisión”, dijo el joven Gerardo.

“Estoy en contra de esa determinación, porque son niños y no creo que tomen las medidas necesarias como uno de adulto, yo no mandaría a mis hijos a la escuela, creo que sería prudente que primero esté la vacuna para mandarlo a la escuela”, dijo el señor Marco Antonio González.

“Mientras antes volvamos a la normalidad es mejor, en general, sí mandaría a mis hijos, y creo que sí hay garantías para el regreso a la nueva normalidad”, dijo el señor Nicolás Figueroa.

“Se están perdiendo clases, no es lo mismo las clases virtuales, creo que sería mejor las clases normales, no tengo hijos, pero con mis familiares sí con las debidas medidas si mudaría a la familia a la escuela”, expresó David.

“Creo que ya está bien, porque fíjese la verdad ya entrando a clases ya hay movimiento, la verdad está muy bajo el trabajo, creo que como dice la autoridad, está muy bien, tal vez se mejore la situación en Chiapas; yo sí mandaría a mis hijos a la escuela, yo digo que el que no tiene cómo, es decir, si no tienen los aditamentos cómo van a aprender en casa, imagínese si llegando a clases no aprenden bien, así como, creo que es necesario el regreso”, expresó Javier San Sebastián Gómez.

Esta es la posición que se tiene por parte de varios sectores sociales en Chiapas, en el que no se ven garantías de un regreso a clases presenciales, y por lo que coinciden que no enviarían a sus hijos o familiares a clases en la escuela, por lo que han pedido más conciencia y sobre todo información a las autoridades.

M de R / Diario de Chiapas

La secretaria de Educación en Chiapas, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, informó que aún no se tiene una fecha específica para el reinicio de clases presenciales en Chiapas, y será hasta que las autoridades sanitarias indiquen que es conveniente y seguro para todas y todos, y Chiapas se encuentre en el semáforo verde, que se determinará cuándo retomar dichas actividades, por lo pronto se continuará trabajando a través de las diversas plataformas, con el programa “Aprende en Casa II” y las estrategias que han implementado las y los docentes.

“Se han mencionado posibles fechas, pero aún no hay una indicación oficial, sin embargo, debemos estar preparados e ir unificando ideas para posteriormente poner en práctica las más apegadas a sus necesidades, especialmente, ante un posible regreso presencial a clases dentro de la nueva normalidad que impera en el estado y país, derivado de la pandemia ocasionada por el Covid-19”, expresó Domínguez Ochoa.

Este miércoles la titular de la Secretaría de Educación sostuvo una reunión virtual con 300 directoras y directores del nivel Preescolar, estatal y federal, con la finalidad de platicar y escuchar directamente sus inquietudes y propuestas para construir un plan de trabajo integral, funcional y seguro para todas las comunidades escolares de esta entidad.

“El regreso presencial a clases que se podría estar ya sugiriendo, debe tener una característica muy afín para cada una de las regiones y contextos, tomando en cuenta consideraciones específicas, lo que significa que, en cada región, municipio y escuela se construirá una propuesta que emane de ella misma, que considere la opinión de madres y padres de familia, maestros, directivos y el sector salud, y es en eso en lo que se trabaja, tomando en cuenta la principal indicación del gobernador, de privilegiar siempre la salud y la seguridad de las niñas y niños”, acotó.