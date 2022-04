Nuevo pacto fiscal, por consenso: AMLO

Agencias/ Diario de Chiapas

Tamaulipas.- La posibilidad de que haya un nuevo pacto fiscal debe ser tomada por consenso entre el gobierno federal y los gobernadores, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En rueda de prensa en Reynosa, Tamaulipas, López Obrador y Francisco Javier Cabeza de Vaca, Gobernador de Tamaulipas, coincidieron en que se debe revisar la Ley de Coordinación Fiscal y buscar los mecanismos y fórmulas para definir el monto de las participaciones federales que corresponde a cada estado.

Hay tres parámetros para definir las participaciones fiscales que corresponden a los estados que datan del sexenio de José López, puntualizó López Obrador.

Incluye los parámetros de crecimiento económico, pobreza y el número de habitantes.

Si se logra un consenso para una nueva fórmula no hay ningún problema. Entonces, no es sólo un asunto de resistencia del gobierno federal, nosotros no nos oponemos, pero sí tiene que haber un acuerdo porque esto va a significar que se les quite a algunos y se les dé a otros, así de sencillo”, puntualizó López Obrador.

Insistió en que el planteamiento debe provenir de los gobernadores.

Cabeza de Vaca dijo que el replanteamiento de la fórmula debe proponerse que los estados que generan más riqueza tengan una mayor retribución.

Resulta urgente modificar la Ley de Coordinación Fiscal para que los estados altamente productivos sigan creciendo y aportando recursos a las entidades con mayor pobreza de las que somos hermanos y compatriotas solidarios.Y si se trata de cambiar la fórmula, que se considere que aquellos estados que más aportan recursos a la federación tienen que recibir más, como es el caso de Tamaulipas”, insistió el gobernador tamaulipeco.