Odiseas por culpa del INM

Jeny Pascacio / Diario de Chiapas

Madres centroamericanas denunciaron separación de familias por parte del Instituto Nacional de Migración (INM), que las llevó desde hace 22 días a un albergue donde les dan comida agria, no hay medicamentos y duermen en una colchoneta, incluso una mujer con ocho meses de embarazo.

Se trata de diez mujeres y siete menores de edad, de Honduras y El Salvador, que exigieron salida del albergue del DIF habilitado en las afueras de la capital, según los videos que circulan en redes sociales.

Las migrantes fueron detenidas en Tuxtla Gutiérrez por agentes del INM cuando se trasladaban abordo de un autobús. En el operativo las llevaron a la estación migratoria conocida como Cupapé, donde permanecieron cinco días, relataron.

Tras ‘considerar’ las reformas a la Ley de Migración en cuanto a los niños, niñas y adolescentes, las autoridades separaron a las familias: mujeres y menores de edad fueron trasladados al citado albergue ubicado en la carretera Tuxtla-Villaflores.

“No sabemos a dónde llevaron a nuestros esposos. Nos vinieron a tirar y no se acercaron a darnos información. Somos 19 personas de origen hondureño, pero las demás no hablan porque tienen temor a que los castiguen, pero nosotros exigimos que nos den una respuesta porque ya no podemos seguir aquí”, manifestaron.

Las mujeres están preocupadas porque sus hijos presentan fiebre, hay uno más con asma y otra niña con vómito, “no vamos a esperar que se nos mueran nuestros hijos”, dijo una hondureña que salió de su país por amenazas de muerte contra su pequeño, “pero Migración no me escucha”.

Los encargados del albergue grabaron las peticiones de las centroamericanas con el celular y uno de ellos dijo: “ahorita va venir mi jefa”. Minutos más tarde abrieron el portón, las dejaron salir y cuando cruzaron la calle fueron interceptadas por uniformados de la Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

Una de las comandantes les pidió regresar al albergue. Ellas acceden después de intercambiar algunas palabras. Al poco tiempo llegó María Isabel Cruz Cruz, titular de la Procuraduría de protección de niños, niñas y adolescentes y la familia de DIF Chiapas, para explicar que actualmente las ‘conexiones con Honduras son limitadas’ y no pueden hacer los trámites administrativos.

“Nosotros les damos el alojamiento y si las condiciones no son adecuadas, que nos la reporten. La Ley de Migración que dice que niños, niñas y adolescentes no deben de tener estar en las estaciones migratorias bajo ninguna circunstancia”.

La servidora pública dijo que al ser una reforma que recién entró en vigor en enero y por la urgencia de la situación, solicitaron espacios para darle atención a las mujeres con hijos. Aunque no habló sobre las familias que fueron separadas.

Cuando procuradora habló, las migrantes cuestionaron “¿por qué ella no dice la verdad?”, y se negaron rotundamente a regresar al albergue.

De acuerdo con el medio local Chiapas Digital, las autoridades se retiraron del lugar y dejaron que las mujeres avanzaran. Ellas, argumentaron que van trabajar si es necesario para conseguir dinero y buscar a sus esposos para regresar a su país.