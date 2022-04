Opinión Médica: ¿Qué sabes de la esclerosis tuberosa?

La esclerosis tuberosa

Que tal estimados lectores como siempre un privilegio saludarles y compartirles en este caso las características de una enfermedad de transmisión genética que si bien es rara, es necesario tener en mente porque puede presentarse en alguna persona que requiere atención especializada y pues quizá esta información pueda contribuir a una orientación clínica. En fin, la esclerosis tuberosa (ET) es una enfermedad de origen genético que se reconoce porque en el cuerpo se detecta el crecimiento de tumores benignos (llamados hamartomas por su composición y por su origen), y con frecuencia se acompaña de malformaciones en uno o varios órganos, que son conocidas por el cuerpo médico y cuando las detectan de inmediato piensan en esta enfermedad, estos órganos con frecuencia son por ejemplo: piel, cerebro, riñones, corazón, ojos, pulmones, dientes, etc. En la mayor parte de los casos, la enfermedad afecta sólo a algunos de esos órganos, pero la afectación en las personas es muy variable, y puede limitarse a pequeñas alteraciones cutáneas hasta manifestaciones catastróficas tales como retraso mental importante y problemas en múltiples órganos (este fenómeno se denomina «expresividad variable»). La enfermedad fue descrita por primera vez por Bourneville en 1880, por lo que también se denomina enfermedad de Bourneville. El apelativo de Esclerosis Tuberosa proviene de la apariencia que tienen las lesiones tumorales, que son esclerosas, calcificadas y recuerdan a tubérculos. El origen de la enfermedad es heterogéneo. Se considera de manera importante que predomina la alteración de algunos genes, algunos de ellos ya identificados y otros todavía no. Se sabe que muchos individuos con la enfermedad tienen alterada una porción del cromosoma 9 (locus 9q34), del cromosoma 16 (locus 16p13) o del cromosoma 11 (locus 1 lq21). Pero es posible que estén implicadas en la enfermedad otras porciones de material genético. Esto dificulta en muchas ocasiones el diagnóstico y el consejo genético. Estos genes contienen información para la síntesis de unas proteínas llamadas hamartina y tubarina, que se cree que son inhibidores tumorales. Es fácil suponer que al haber defectos incapacitantes en esos genes, no se producirán los inhibidores tumorales ya descritos y, por tanto, existe tendencia a la aparición de tumores, que, por lo común suelen ser benignos. Estos mismos genes están implicados en el desarrollo correcto de algunas células fetales, que en esa etapa deben emigrar, proliferar y diferenciarse para constituir un órgano maduro y sano. Así, su alteración implica errores en la diferenciación de algunas células como, por ejemplo, las del sistema nervioso. Como consecuencia esta descripción nos hace entender la base para la aparición de los problemas neurológicos. La Esclerosis Tuberosa se hereda de forma autosómica dominante, es decir, si uno de los padres presenta la alteración genética en su genoma, y cada hijo tiene el 50% de posibilidades de heredar la enfermedad. Esto no significa que de manera obligatoria la mitad de la descendencia la herede y la otra no, sino que cada hijo, siguiendo las leyes de Mendel durante cada embarazo enfrentara de alguna manera la suerte de heredarlo o no, de manera independiente, por lo tanto es importante informar a los padres con este rasgo genético que puede heredarla con un 50% de probabilidad. A pesar de ser una enfermedad hereditaria, aproximadamente el 60% de los casos son esporádicos, es decir, de aparición espontánea, sin que ninguno de los progenitores tenga la enfermedad.

Aquí es importante considerar que si bien la replicación del DNA de ambos padres podría hacernos pensar que necesariamente se va a desarrollar cualquier enfermedad hereditaria, sin embargo aún existen factores de trasmisión genética que no conocemos pero que parecen luchar para que no expresen los “genes alterados”. Esta observación contribuye a explicar que aparecen nuevas mutaciones, nuevos errores en los genes de las células gemínales que formarán el nuevo embrión (óvulo o espermatozoide). Estos progenitores normalmente no tienen otro hijo con la enfermedad, porque la mutación fue esporádica y no heredada de ellos. A pesar de eso, se ha visto que algunas familias aparentemente sanas tienen más de un hijo con la enfermedad. Esto se puede deber a dos motivos: que los progenitores tengan la mutación genética pero no tengan manifestaciones físicas de la enfermedad y por lo tanto no estén diagnosticados, o también puede deberse a una situación infrecuente: individuos que sólo tengan estas mutaciones en algunas células germinales y las transmitan así a su descendencia (fenómeno llamado «mosaicismo gonadal»). Se sabe que dos individuos sanos que tengan un primer hijo con Esclerosis Tuberosa, tienen un riesgo del 1 al 3% de tener más hijos con esta enfermedad. Actualmente es técnicamente imposible determinar qué individuos aparentemente sanos tienen estas alteraciones genéticas. Además, como se citó anteriormente, no se conoce con exactitud qué otro tipo de mutaciones pueden producir la enfermedad. Esta enfermedad afecta aproximadamente a uno de cada seis mil nacidos vivos; a la fecha también es prudente mencionar que se ha observado un ligero aumento en el número de casos, probablemente por la mayor facilidad para establecer el diagnóstico gracias a los avances de la ciencia y de la tecnología.

Afectación neurológica

Alteraciones anatómicas en el cerebro:

Las alteraciones anatómicas que se presentan en el cerebro, semejan nódulos como los descritos en otras partes del cuerpo, solamente que están compuestos por tejido nervioso y aun cuando funcionalmente pueden no causar trastornos en el Sistema Nervioso Central, el efecto compresivo hacia otras estructuras sanas puede ocasionar alteraciones tales como crisis convulsivas,

Crisis epilépticas: (en el 92% de los casos) Se deben especialmente a la presencia de tuberes o nódulos m corticales o defectos corticales microscópicos. La gravedad de las crisis está relacionada con el número de nódulos existentes y con su localización. Esto determina la respuesta al tratamiento, que será peor cuanto más alterado esté el cerebro. La precocidad de las crisis y la mala respuesta al tratamiento, determina un mal pronóstico en el desarrollo neuropsiquico. Un mal control de las crisis puede ocasionar daño cerebral acumulativo, de ahí la importancia del tratamiento precoz, cuidadoso y agresivo.

Retraso mental: Suele ser secundario a las alteraciones estructurales cerebrales y al daño que producen las crisis epilépticas, especialmente las que ocurren antes de los 5 años de vida.

Discapacidad intelectual

Puede aparecer entre un 60- 70 % de los casos. Se ha visto que el 85 % de los niños con ET que presentan espasmos en flexión tienen retraso psíquico importante. El 15% restante tiene un cociente intelectual normal, pero en ambos casos existe tendencia al comportamiento autista. Dependiendo del nivel de discapacidad pueden ser integrados en el sistema escolar regular y desarrollarán habilidades mentales y motoras similares a las de sus compañeros, y otros llegarán hasta cierto nivel de habilidad mental y motora y de ahí no pasarán.

Crisis convulsivas

Hay una mayor predisposición a las crisis convulsivas en los niños que en los adultos. Suelen comenzar al año de vida en forma de «espasmos infantiles» o «espasmos en flexión». Este tipo de crisis, junto con alteraciones cutáneas características, tienen una gran importancia diagnóstica porque a menudo son la forma de presentación de la enfermedad en los lactantes. También pueden darse crisis focales simples o complejas, crisis tónico-clónicas generalizadas, crisis atónicas, tónicas, mioclónicas y ausencias atípicas. Importa recordar que no todos los niños epilépticos presentan cambios de personalidad; no es específica de este síntoma. Esta se puede encontrar con más frecuencia en niños con un nivel de inteligencia normal. Dichos cambios no son homogéneos.

Rasgos autistas

El autismo puede definirse hoy como un continuum en el que en un extremo se sitúan sujetos con marcado aislamiento e indiferencia respecto de otros (o situaciones), ausencia de motivación comunicativa, y ausencia de imaginación significativa y de juego de ficción. En el otro extremo estarían los individuos con menos afectación y las características serían las siguientes: empleo de un lenguaje elaborado, pero con escasa implicación en relación con los demás; cierta habilidad para reconocer sentimientos a nivel intelectual, pero con dificultades en el área emocional, y contenidos intelectuales obsesivos con limitaciones de intereses. Estos rasgos pueden variar según la gravedad del trastorno, la edad, el sexo, la adecuación y eficiencia de los tratamientos, y el compromiso y apoyo familiar.

Hiperactividad

Se sabe que los siguientes criterios contribuyen a determinar la hiperactividad especialmente en los niños; es muy importante en el estudio de la hiperactividad distinguir entre ésta, el déficit de atención, y la impulsividad): en el caso de la hiperactividad es frecuente notar que:

a) A menudo son personas con manos y pies inquietos; no se están quietas sentadas.

b) Se levantan del asiento en clase o en otras situaciones en las que se les demanda que permanezcan sentados.

c) A menudo corren, saltan excesivamente en situaciones en que es inapropiado.

d) Frecuentemente tienen dificultades para jugar o participar en actividades de ocio tranquila y sosegadamente.

e) A menudo actúan como si estuvieran conducidos por un motor y no pudieran permanecer quietos.

f) Con frecuencia hablan excesivamente.

El diagnóstico de la Esclerosis Tuberosa se puede realizar en diferentes etapas de la vida, según la forma como se presenten los primeros síntomas de la enfermedad. En un lactante se manifiesta frecuentemente con espasmos en flexión y manchas hipocrómicas en la piel. Más tarde en la infancia, suele manifestarse con epilepsia y angiofibromas faciales. En la edad adulta, puede debutar con alguna manifestación visceral, por ejemplo renal. No hay que olvidar que los periodos de desarrollo iniciales son estadios de una mayor labilidad y una identificación temprana es esencial para permitir cualquier tipo de intervención.

