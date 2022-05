Parachicos, sin licencia para bailar

Karla Gómez/ Diario de Chiapas

“Los Parachicos no tienen licencia para salir, habrá ausencia de parachicos en las calles, quienes deseen bailar háganlo en casa, esto como medida para evitar la aglomeración ante el Covid-19”, comentó Rubisel Gómez Nigenda desde la página Patrón de Parachicos.

En esta transmisión, el patrón resalta que se va extrañar la algarabía y la multitud que se ha vivido en la fiesta tradicional, la cual inicia el cuatro de enero y termina el 23. Sin embargo, esperan este año disfrutar cada fiesta desde casa, ya que a través de páginas en Facebook se van a transmitir entrevistas, videos de la fiesta vivida en años anteriores y misas.

No obstante, el patrón confió en que se pueda reflexionar ante la desgracia de la pandemia y demostrar que se pueden hacer cosas mucho mejor.

“Creo que todo el pueblo de Chiapa de Corzo está así, todo el estado y el mundo, porque la pandemia fue terrible para nosotros, estamos recordando con videos lo que hemos vivido en estos tres siglos, los que quieran bailar háganlo en casa, nuestra fiesta no pasará desapercibida”, dijo.

Durante la transmisión, Gómez Nigenda mostró su vestimenta que está guardada en un cofre. Por lo que reafirmó que “el traje del patrón no saldrá del baúl, se quedará resguardado para bailar el siguiente año si Dios me lo permite. El parachico no se cansa y disfruta de su fiesta y baile”.