Patrocinio, de recuerdos muy tristes: Camacho

Silvano Bautista I. / Diario de Chiapas

José Patrocinio González Garrido es una persona intrascendente y de recuerdo muy triste para las y los chiapanecos pues pasará a la historia por ser un exgobernador represor, que persiguió a los indígenas, a la comunidad LGTB y se distinguió por su ‘brazo duro’ y después por ser un incompetente funcionario como secretario de Gobernación.

Esta fue la respuesta contundente que dio el diputado local, Juan Salvador Camacho Velasco, a las declaraciones hechas por el ex gobernador, quien en una entrevista aseguró que el padre del legislador, Manuel Camacho Solís, habría financiado con dineros y armas al movimiento del EZLN.

Entrevistado en el programa “Z Digital” que dirige Carlos Z Cadenas, el actual diputado por Morena e hijo del ex comisionado para la paz en Chiapas durante el conflicto de 1994, dio puntal respuesta a las declaraciones del exgobernador a las que calificó de irresponsables.

En este espacio recordó que el ex mandatario chiapaneco es la persona que llamaba al genocidio de los indígenas chiapanecos y que decía que la mejor forma de resolver la crisis armada en Chiapas era matándolos.

Recordó que su padre Manuel Camacho Solís fue en contra de esto y se opuso al genocidio en Chiapas por las implicaciones que habría tenido para el Estado mexicano y que esto era algo que no se había permitido.

Reveló que si el gobierno de Carlos Salinas de Gortari hubiese hecho caso a la propuesta del ex mandatario, su padre habría renunciado a su cargo, por lo que el ex presidente Salinas de Gortari optó por el diálogo y determinó la remoción de Patrocinio, lo que sin duda alguna ocasionó las declaraciones del ex gobernador.

Ante esta situación, indicó que José Patrocinio González Garrido quedó resentido y su remoción afectó en su orgullo y el hecho de que le hicieran caso a Camacho Solís es un hecho que cambió el rumbo de la historia. Por ello, lamentó que luego de 25 años pretenden retomar este tema para afectar la memoria de un hombre que no está vivo para responderle y que curiosamente nunca dijo nada mientras estuvo vivo.

Urge cerco sanitario en la frontera

Por otra parte, se refirió al tema de la migración, que ha tenido como epicentro o zona de afectación el municipio de Tapachula y dijo que en este lugar es necesario la puesta en marcha de un cerco sanitario para evitar el ingreso de nuevas enfermedades tomando en cuenta el “coronavirus”, por lo que dijo es necesario que el Gobierno Federal atienda esta problemática para evitar una pandemia.

De igual forma propuso mayor atención a este fenómeno para evitar la presencia de grupos delictivos. Dijo que se deben fortalecer diferentes estrategias para la contención de la migración y al mismo tiempo buscar acuerdos conjuntos que paren este fenómeno.

Al abordar el tema del “coronavirus” recordó que desde hace años se ha dado el ingreso a México de manera ilegal por la Frontera Sur de migrantes chinos que cruzan la frontera sin control sanitario alguno.

Estrategias de seguridad en Tuxtla y SCLC han fallado

Se refirió, además, al tema de la inseguridad en los municipios de Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas y dijo que en ambos han fallado las estrategias de prevención y seguridad para garantizar la paz de sus pobladores.

Hace falta, dijo, meter orden en las fuerzas policiacas, porque los cuerpos policiacos han crecido en la corrupción y no están preparados, carecen de capacitación, equipamientos, patrullas, cámaras y demás instrumentos.

Lamentó que hasta el momento no se haya invertido en seguridad y los resultados están a la vista, por lo que dijo es necesaria una mayor inversión para que se frene el fenómeno de la delincuencia dado que en la entidad aún se puede toda vez que en otros estados las autoridades han sido rebasadas.

Abordó el caso de su partido que se encuentra en un conflicto de intereses por la disputa de la dirigencia nacional y dijo que él apoyará en su momento a quien la autoridad electoral valide como líder nacional del mismo.

Reconoció que Morena es una alternativa para el cambio del país pero que tiene aspectos de debilidad y errores que se tienen que corregir y propuso para ello que todos los diferentes grupos busquen acuerdos y de esta forma será un partido exitoso, que pasará a la historia como el que logró la transformación del país, pero admitió que de seguir la división interna esto ya no será posible.