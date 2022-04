Pide Rutilio no caer en la desinformación

MdeR/ Diario de Chiapas

Durante la Mesa de Seguridad, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas reiteró el llamado a la población a evitar caer en engaños e información falsa que es difundida por personas con intereses perversos para evitar que se realicen las acciones de fumigación y desinfección de espacios, mismas que tienen el único objetivo de proteger a las familias de enfermedades como dengue y COVID-19.

“A todo el pueblo de Chiapas, que no solamente es bueno sino inteligente, demostremos de qué estamos hechos. No nos dejemos engañar por cobardes, mentirosos y crueles que son vulgares ladrones y que tratan de engañar para que no se desinfecte y no se fumigue contra el dengue, porque los quieren ver mal; son delincuentes que quieren seguir robando”, expresó el mandatario.

Junto a representantes del Ejército Mexicano, Marina, Guardia Nacional y autoridades estatales y federales de seguridad y procuración de justicia, entre otras, el mandatario estatal habló sobre el caso ocurrido el año pasado en la localidad Río Florido, del municipio de Ocosingo, donde delincuentes robaron un transporte de valores que llevaba dinero para apoyar a las personas de escasos recursos.

“Les pido que no se dejen llevar por los engaños de estos farsantes, combátanlos y sáquenlos de sus comunidades. Ya basta de tanto abuso de unos cuantos que se roban el botín y lastiman a la gente más necesitada. Desde aquí les digo que todas las autoridades estamos pendientes de ustedes y no están solos”, agregó.

Escandón Cadenas subrayó que a pesar de ser una de las entidades más pobres económicamente del país, Chiapas se halla a la vanguardia con las Clínicas de Atención Respiratoria COVID-19, que están equipadas con herramientas y tecnología avanzada, suficientes medicamentos e insumos de bioseguridad, para atender con dignidad a las personas afectadas de coronavirus y proteger al extraordinario equipo de las y los trabajadores de la salud que están al frente de la batalla contra la pandemia.

Tenemos un gran recurso humano que con amor y vocación ayuda a sus enfermos, quienes no reciben alta médica a los 14 días sino hasta los 25 o 30 días, a fin de estar convencidos de que están sanos, precisó al detallar que mediante el Centro de Rehabilitación Psicológica Post-COVID-19, o visita domiciliaria, continúa el apoyo a pacientes, familiares y personal de salud que lo requiera, para la recuperación física, mental y espiritual.

Luego de informar que la entidad tiene un acumulado histórico de 3 mil 532 casos de COVID-19, de los cuales dos mil 282 personas se han recuperado, 463 son ambulatorios, 548 se encuentran hospitalizados, y desafortunadamente 239 defunciones, el gobernador sostuvo que la curva de contagios ya presenta una reducción mínima, por lo que insistió en la necesidad de seguir con las recomendaciones preventivas de aislamiento social, autocuidado e higiene.

Finalmente, el jefe del Ejecutivo del estado reconoció el trabajo compactado y coordinado que mantienen los tres órdenes de gobierno para fortalecer la estrategia de seguridad y, sobre todo a las Fuerzas Armadas que con la implementación del Plan DNIIIE y Marina, se han sumado a las tareas encaminadas a defender al pueblo chiapaneco, ante esta emergencia sanitaria.