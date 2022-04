Policías de Tuxtla, un fiasco para ciudadanía

Edén Gómez Bernal / Diario de Chiapas

Ciudadanos capitalinos han mostrado inconformidad, preocupación y descontento ante el actuar de las autoridades municipales que hoy encabeza Carlos Morales, primero que nada, por la cerrazón que existe del edil capitalino, ante los diversos temas de la ciudad, pero también por el pésimo desempeño de algunas corporaciones, principalmente de seguridad.

Un claro ejemplo de esta circunstancia es lo que hace unos días se presentó con el reportero Javier Mendoza, quien fue agredido y se le obstaculizó su trabajo periodístico al cubrir una nota informativa en el centro de la capital chiapaneca, donde de manera prepotente se evitó que él reportara lo sucedido.

Sin embargo, éste sólo es uno de los muchos incidentes que se han presentado en la capital, que lamentablemente han abonado a la inseguridad y desconfianza de los ciudadanos hacia las corporaciones policiacas.

Ante esto, Diario de Chiapas realizó un sondeo para conocer la opinión de los ciudadanos y saber cómo se sienten en cuanto a la seguridad en Tuxtla Gutiérrez, arrojando principalmente la desconfianza y descontento.

En ese sentido, Guadalupe Silva, joven emprendedora, refirió que la mayoría de los policías no inspiran confianza, ya que se ha denunciado a varios de éstos por diversas irregularidades en donde se ha respaldado que caen en ilícitos con la ciudadanía, además de tener un desempeño pobre ante la seguridad en la capital, afirmando que se le ve más bajo la sombra tomando los descansos que en recorridos para cuidar a la ciudadanía.

Albert Álvarez refirió que las corporaciones policiacas no son nada confiables, ya que en lo personal ha tenido malas experiencias con alguna patrulla o alguno de los policías, porque no inspiran nada de confianza por las acciones que han habido en redes sociales, ya que hay casos de abuso policiaco, prepotencia y negligencia, como también de elementos de Tránsito, “sinceramente veo cómo unos delincuentes a la mayoría, por qué no son todos, porque no nos inspiran la confianza que deberían de dar la ciudadanía y tampoco están haciendo un trabajo tanto administrativo como operativo”.

El señor Julio señaló que la policía carece de preparación en muchos sentidos, principalmente en el trato hacia la ciudadanía, por lo que la policía da cierta inseguridad y la otra que debido a esta circunstancia no se puede confiar en los policías de Tuxtla Gutiérrez, porque está muy aunado a la falta, de muchos elementos, de preparación y obviamente a que sigue existiendo la corrupción.

Por su parte, la señorita Leonor Hernández, refirió que no se ha tenido mucho contacto con la policía; sin embargo, es bastante lamentable que se tenga miedo a los policías por el mal desempeño, considerando que tampoco se dan abasto ante la necesidad en la capital chiapaneca, no existe una buena organización, dijo, y aseguró no confiar en la policía de Tuxtla Gutiérrez, porque hay experiencias de conocidos donde han sido extorsionados por los propios.

Por su parte, Carlos Meléndez, refirió que de acuerdo con comentarios, no hay seguridad en la capital, en lo particular no ha tenido mayores afectaciones o percances en cuanto a la inseguridad, pero sí dijo no confiar en los policías de la capital porque se nota que no están preparados ante la necesidad de la gente.

En ese mismo sentido, Alejandro Flores señaló que se tiene un trabajo pésimo debido a las carencias que ellos tienen en cuanto al equipamiento y capacitación, expresó que no se siente seguro en la capital chiapaneca, debido a los diversos incidentes que se han dado y se han documentado, finalmente dijo que debido a los diversos actos de corrupción no confían los policías.

Ante esto, también es importante agregar el reporte que mantiene el Observatorio Ciudadano en Chiapas, el cual reportó la situación de inseguridad en la entidad chiapaneca; sin embargo, la capital es una de las que repunta en cuanto a diversos delitos.

Dicho reporte refiere que en Tuxtla Gutiérrez, la tasa por homicidio doloso tuvo un aumento de 98 por ciento durante este periodo. 0.92 CI por cada 100 mil habitantes de abril a junio 2020 contra 0.47 CI en 2019; el 83.3 por ciento de las averiguaciones por homicidio culposo se registraron en la modalidad ‘en accidente de tránsito’; El robo a casa habitación el 100 por ciento de las averiguaciones iniciadas se registraron con la condición de violencia, para robo a negocio fue el 77.3 por ciento y para robo a transeúnte fue el 70.6 por ciento.

Por otra parte, dicho reporte también considera que el uso de violencia estuvo presente en la mayoría de los delitos patrimoniales; la tasa trimestral por robo de vehículo fue de 15.25 CI por cada 100 mil habitantes. Esta cifra es 27 por ciento más alta que doce meses antes; entre algunas otras cifras que reflejan el incremento de inseguridad en la capital

Esto ha generado que los ciudadanos no se sientan protegidos, y tampoco se ve, afirman, una estrategia contundente que permita reducir la violencia, la inseguridad, y el miedo de los ciudadanos al sentirse desprotegidos.