Pozol, delicia de Chiapas

M de R / Diario de Chiapas

Los mercados de Tuxtla estuvieron de fiesta y no precisamente por su aniversario. La celebración del Día del Pozol, instaurada como oficial apenas en el año 2018, fue motivo de aglomeraciones en algunos centros de abasto de la capital.

El de Terán, del Centro y el 5 de Mayo, fueron ejemplo de la aglomeración de varios grupos de personas que acudieron a deleitar el gusto por una jícara de esta bebida tradicional de cacao o pozol blanco.

En algunos casos, la música acompañaba a los parroquianos que observaban con atención cómo la vendedora meneaba el cucharón del brebaje. Las preguntas a las mujeres de la tercera edad sobre cuál era el secreto para obtener rico sabor fue simple:

– Hay que pararse muy temprano para iniciar con los preparativos y el secreto, muy sencillo, hacerlo con dedicación, con amor.

-¿Y se le gana a este negocio? Se le cuestiona a doña Rosita, una mujer que en sus espaldas lleva más de 30 años vendiendo de todo para poder sostenerse.

-Da para vivir, para sacar adelante a los hijos, pero todo implica sacrificios. Tengo dos varones que quieren que deje esto, que ellos me cuidan, pero imagínese si me retiro, capaz me muero. Esta es mi vida y acá, quizás, “estiraré la pata”, dice sonriente.

-¿Recuerda alguna anécdota de algún político que haya estado en su puesto?

-Cómo no. De primera me acuerdo que Paquito (Francisco Rojas), cuando era presidente municipal de Tuxtla, venía seguido al mercado, siempre andaba “regalando” besos o rosas a las mujeres o aquella vez en que don Juan Sabines (papá) hizo un pachangón para celebrar al locatario. Él si echaba trago con la hombrada y las mujeres. Acá entre nos me dio 100 pesos (de aquellos que sí valían).

-¿Y siempre ha vendido pozol?

-No, empecé haciendo mandados, ayudaba a vender y como me di a querer, los más viejos (locatarios) me apoyaron. Antes para llegar a Tuxtla era más tardado. Habría que salir muy temprano (de Copoya), de donde es originaria. Acá si funciona el dicho de que “al que madruga Dios lo ayuda”, dice quien hoy disfruta vender la bebida que ha sido considerada el emblema de Chiapas.

El síndrome del coronavirus no estuvo presente en la festividad. En Tuxtla por lo menos al día de hoy (ayer) la situación no se reflejó como preocupante, mucho menos trágica. La ciudadanía desarrolla una vida normal.