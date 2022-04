PRI, listo para recuperar espacios

M de R / Diario de Chiapas

Cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI), le da el poder a su militancia y sus sectores, obtiene los mejores resultados, hoy las circunstancias son distintas porque estamos ante un partido que camina en unidad, aseguró el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE), Rubén Antonio Zuarth Esquinca, en su gira por Ocosingo.

Reunido con la militancia del partido y diversos actores políticos de los municipios de Ocosingo, Yajalón, Sabanilla, Tumbalá, Chilón y Sitalá, habló del momento que vive el instituto político con la dirigencia de Alejando Moreno Cárdenas, quien ha instruido a trabajar con la militancia, caminar hombro a hombro, hablar de frente y defender a la militancia.

Cada elección es distinta, hoy tenemos la oportunidad de regresar y ganar las elecciones en 2021, al PRI, no le pueden reclamar, porque desde hace 20 años no somos gobierno, en el pasado proceso electoral no se tuvieron candidatos a diputados federales, senadores de la república; mi trabajo podría estar completo, al poner candidatos, pero no es así, queremos ganar, para ello vamos a trabajar en unidad, y abrir las puertas para que entren todas y todos dijo Zuarth Esquinca.

La nueva dirigencia tiene la madurez política para trabajar en unidad, para permitir el regreso de quienes por diversas circunstancias se alejaron del partido, para acordar y trabajar por un proyecto ganador, pero con el firme compromiso de que prevalezcan el trabajo sobre cualquier alianza.

Al PRI, no pueden responsabilizarlo de los desaciertos en el ejercicio del Gobierno, porque nosotros no hemos gobernado desde el 2000, por eso las personas están volteando a ver al partido, porque le ha dado vida e historia a este estado.

En un diálogo abierto escuchó a los participantes, quienes manifestaron su inquietud, y presentaron un panorama de la situación política y partidista de cada sector, colonia del municipio que representan, los exhortó a terminar con viejas rencillas a ponerse de acuerdo y conformar un proyecto sólido que les garantice el triunfo.