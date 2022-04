PRI no es culpable del desastre que ha provocado el gobierno en Salud: Moreno

Agencias / Diario de Chiapas

México.- Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), rechazó contundente que los gobiernos priistas sean los responsables del desastre del sistema de salud, y afirmó que ha sido el gobierno federal actual, encabezado por Morena, el que lo provocó.

“Seamos claros: durante los gobiernos del PRI no hubo huelgas en los hospitales por falta de seguridad para los médicos, los padres de niños con cáncer no hacían huelgas de hambre por falta de medicamentos, y no había incompetencia en altos niveles de la salud pública”, subrayó.

En respuesta a las expresiones del Subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, en el sentido de que el PRI es responsable de lo que sucede hoy, el dirigente nacional del partido dijo que esta excusa “es reflejo de la incapacidad de la Secretaría de Salud”.

Asimismo, expresó que en el PRI “lamentamos que ante el desastre que han provocado al sistema de salud en México, busquen culpables para justificar su ineficiencia”.

Respaldo a alcaldes

Previamente, el Presidente del CEN del PRI encabezó, por videoconferencia, el “Encuentro Nacional de Alcaldes y Retos Fiscales y Sanitarios del Covid-19. Una visión desde lo local”, organizado por la FENAMM-

Ante la grave situación que atraviesa el país por la pandemia de Covid-19, Alejandro Moreno, exhortó al gobierno federal a dejar a un lado la austeridad y dar paso a la solidaridad, un principio que debería seguirse en las programaciones presupuestales.

No es momento de ahorrar, sino de gastar bien y valernos de incentivos fiscales adecuados para subsanar las pérdidas económicas, subrayó el líder del PRI, al tiempo de aseverar que la emergencia sanitaria trae consigo un escenario complejo que habrá de requerir del concurso de todos los actores públicos, privados y sociales a todos los niveles para enfrentarlo, y retomar juntos la estabilidad y condiciones óptimas de seguridad y desarrollo.