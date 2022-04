Rechazan propuesta de Gertz

Agencias/ Diario de Chiapas

Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “ha determinado que el homicidio agravado de mujer es inconstitucional porque viola el principio de igualdad, el feminicidio no se castiga diferente porque se trate de una mujer, se castiga diferente porque es un crimen de odio, es un crimen de odio por motivos de género, por ello el tipo penal de feminicidio tiene sentido, se puede mejorar, se puede perfeccionar pero no puede desaparecer”, afirmó el ministro y presidente de la Corte, Arturo Zaldívar.

Al encabezar —junto con la ministra Norma Lucía Piña Hernández—, el también presidente del Poder Judicial de la Federación, aludió (sin mencionar por su nombre a Alejandro Gertz Manero), la propuesta planteada por el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), en el sentido de reformar el delito de feminicidio, “hacerlo más simple” y considerarlo un homicidio agravado.

Zaldívar dijo ante representantes de diversas naciones que participan en el Laboratorio sobre Mecanismos de Protección de los Derechos de las Mujeres en las Américas, que en México se han realizado adecuaciones legales y que el Poder Judicial de la Federación ha impulsado sentencias que establecen avances en cuanto a la defensa de la igual de derechos por parte de la mujeres y la protección de sus derechos.

Sin embargo, sostuvo, “entendemos que en este momento nada de esto es suficiente, estamos viviendo una realidad crítica, no solo en México sino en muchos países del mundo. Hay una realidad, que hay que decirlo de manera clara, no es reciente, se ha venido gestando desde hace muchos años merced a la cual la discriminación a la mujer se está haciendo más aguda y la violencia sexual y la violencia física contra la integridad de las mujeres también. Están matando a las niñas y a las mujeres en muchos lados del mundo y esto no podemos seguir permitiéndolo”.

En su discurso, señaló que desde su perspectiva hay varias soluciones que pudieran verse, “algunas son de largo plazo, pero son las únicas que pueden resolver el problema en definitiva, como lo es claramente el tema de la educación, tenemos que cambiar la forma en que educamos a nuestras niñas y a nuestros niños, esta educación machista en la cual a veces de manera subrepticia le hacemos creer a los niños que son superiores y a las niñas inferiores, eso tiene que acabar porque esos micro machismo que se van reproduciendo a lo largo de la vida, termina en violencia sexual y en feminicidios”

Refirió que si los hombres no son empáticos con las luchas de las mujeres “no seremos capaces de acompañarlas en su lucha, y la lucha de los derechos de las mujeres requiere la participación activa de los hombres porque es un problema de toda la sociedad, una sociedad donde matan a las niñas y a las mujeres por el solo hecho de serlas, no es una sociedad justa, no es una sociedad democrática ni es una sociedad libre”.

El ministro destacó que “de manera categórica mi solidaridad con todas las mujeres con su lucha con sus derechos con su protesta con su enojo con su coraje con su miedo y reitero que la corte y el PJF seguirá siendo un aliado con la lucha de las mujeres de todos los días el jurisdiccional en lo administrativo y también en lo político”.

Destacó que “estadios que parecía que ya habíamos superado y que era irreversibles se encuentran hoy en peligro y en una profunda crisis por eso debemos hoy redoblar esfuerzos para proteger y desarrollar los derechos de las mujeres y para cuidar a nuestras niñas a nuestras adolescentes y a todas las mujeres frente a la discriminación el odio de género y la violencia”.

“Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido una aliada de la lucha de las mujeres por avanzar en sus derechos tenemos un número importante de resoluciones que lo demuestra”, afirmó el ministro Zaldívar.

El jurista mexicano resalto que sobre la necesidad de juzgar con perspectiva de género “el reconocimiento de la doble jornada, el derecho de las parejas a elegir libremente el orden de los apellidos de las hijas y los hijos, rompiendo este patriarcado merced al cual se pensaba que solamente el padre puede ante poner su apellido al de la madre”.