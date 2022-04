Recursos se invierten en salud y bienestar

• Destaca gobernador Rutilio Escandón Cadenas la eficacia de las Clínicas de Atención Respiratoria Covid-19 y aseguró que no se escatiman esfuerzos para tener mejores equipos y salvar vidas

M de R / Diario de Chiapas

Durante la Mesa de Seguridad, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas enfatizó que los recursos públicos son para darle bienestar a la gente, como se hizo al invertir en la instalación de las Clínicas de Atención Respiratoria COVID-19, las cuales, con la gran labor del personal de salud, han dado resultados eficaces a favor de las y los pacientes.

En las clínicas especializadas se ha hecho un esfuerzo sin precedentes. Estamos buscando aparatos a fin de que no sea tan dolorosa la intubación, no importa lo que cueste porque para nosotros lo más importante es la vida; se han conseguido algunos que ya están funcionando, y no vamos a parar hasta tener lo mejor. Esperamos que pronto haya un medicamento o vacuna y poder sacar adelante esta pandemia que hace tanto daño, expresó.

Junto a integrantes de esta mesa, en la que se definen las estrategias de bienestar y tranquilidad de las y los chiapanecos, el mandatario refrendó su agradecimiento a las doctoras, doctores, enfermeras y enfermeros, porque debido al amor al prójimo que demuestran en su servicio, han logrado restablecer a personas que incluso estaban intubadas, tenían órganos deteriorados o sufrieron paros respiratorios.

“Es muy conmovedor, me ha tocado ver en las clínicas que atienden a sus pacientes como verdaderos hermanos, con cariño y afecto, y eso hace posible que se recuperen. Hay que decirlo con mucha alegría, tenemos un tesoro en las y los trabajadores de la salud, son gente que entrega el corazón, que a veces se enferman pero siguen en la batalla porque quieren vernos bien, por eso hagamos un esfuerzo para ayudarlos: nos cuidemos”, acotó.

En este sentido, Escandón Cadenas señaló que “en Chiapas somos una gran familia y todas y todos nos necesitamos”, por ello insistió en que lo más importante es no confiarse y continuar con las recomendaciones de las y los expertos para proteger la salud propia y de los seres queridos, ya que esta enfermedad sólo busca un descuido al atacar.

Al dar a conocer la situación actual, detalló que de un total de 3 mil 397 casos de COVID-19 en la entidad, 613 son ambulatorios y hay 490 personas hospitalizadas, de las cuales 183 están estables, 209 graves y 98 muy graves; 2 mil 65 se han recuperado y, lamentablemente, han ocurrido 229 defunciones.