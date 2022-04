Repudian gobierno de Carlos Morales

En redes sociales, ciudadanos critican la falta de apoyo municipal; edil actúa alejado del sentir de los habitantes

Marco Alvarado/ Diario de Chiapas

Usuarios de redes sociales comentaron el reciente posicionamiento público de Willy Ochoa, quien señaló lo que el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez quiere evadir: que al proponer una actualización de la Ley de Ingresos 2021, habrá un aumento en el pago de impuestos y servicios.

Aunque los funcionarios cercanos al presidente municipal, Carlos Morales Vázquez, han sido puestos en campaña para decir lo contrario, en el caso del impuesto predial, las viviendas que estén dentro de 50 polígonos, en distintos puntos de la ciudad, pagarán el próximo año un 10 por ciento más, y el aumento será progresivo en los próximos años hasta cumplir con los nuevos parámetros.

Willy Ochoa comentó que es en un documento para cobrar, no para ahorrar, incluso solo se menciona en una ocasión la palabra “austeridad” y no menciona una sola estrategia de ahorro donde el Ayuntamiento se apriete el cinturón.

Al respecto, usuarios de Facebook manifestaron su molestia por las condiciones de los servicios en la capital; el agua, alumbrado e inseguridad están entre las que más mencionan.

“Tenemos pésimas calles, y creen que con reparar las mismas de siempre están haciendo obras, cuando la ciudad adolece de nuevas vialidades”, escribió Day Ovando.

Otra mujer señaló que Carlos Morales debe ser claro con los habitantes, y si los servicios van a costar más el próximo año, decirlo, porque será peor acudir a las ventanillas y encontrar que los recibos vienen con un aumento.

“No piensan en que muchos nos quedamos sin empleo, o que estamos viendo cómo solventar este año, pero no, hacen las cosas como mejor les acomoda y buscando que no lo sepamos”, señaló Patricia Vidal.

Fernando Macías dijo estar molesto porque ha faltado sensibilidad del gobierno municipal “viendo como la economía está por los suelos, al menos esperamos honestidad para decirnos las cosas, en este momento se necesita de su bravura, pero para defender a las familias, en lugar de estar viendo cómo nos sacan más recursos”.

En general, las opiniones respecto al gobierno de la ciudad, y cómo están buscando hacerse de recursos sin que la población lo perciba como un aumento en los impuestos, son negativas, y muestran que Carlos Morales actúa alejado del sentir de los habitantes, traicionando el cambio que tanto prometió.

No hay quien gobierne: Sánchez

Líder local priísta considera lamentable lo que viven los capitalinos por la actitud apática del presidente municipal

Ainer González / Diario de Chiapas

El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez que preside Carlos Morales Vázquez, es el más apático de los 124 municipios que tiene Chiapas, consideró Iván Sánchez Camacho, presidente del Comité Directivo Municipal (CDM) del PRI en la capital, en entrevista con Denuncia Pública que conduce Felipe Alamilla.

Lo que está viviendo la población de Tuxtla Gutiérrez es grave y lamentable, ya que la inseguridad llegó para quedarse en la actual administración municipal, expuso el ex regidor de la capital.

Sánchez Camacho indicó que día a día se conoce el malestar e inconformidad de la ciudadanía por la nula respuesta en materia de seguridad de quien gobierna la capital, por lo que planteó como urgente retomar el camino.

“Estamos viviendo un problema grave de seguridad, es lamentable que a cada día… o ya robaron, o ya saltaron, o ya entraron a robar, eso debe estar sucediendo en Tuxtla Gutiérrez, pero como no hay gobierno con eficiencia que necesita gobernar… es necesario que se retome el camino”, opinó.

El también consejero estatal del PRI en Chiapas, indicó que tras recorrer las colonias, calles y mercados del municipio no ha encontrado un comentario positivo del gobierno, ya que los sectores han sido olvidados y opacados por un gobierno aferrado a ambiciones personales y familiares.

“Carlos Morales Vázquez y su equipo no ha hecho nada para ayudar a esas familias, y esas familias lo tienen claro… ¿ha hecho algo por ustedes Carlos Morales en esta pandemia? Y todos te van a decir que no, no se ha venido a parar, dicen, desde que es gobierno en la capital no se ha venido a dar una sola vuelta”, denunció.

El priísta manifestó que además de la falta de garantías en materia de seguridad, también se observa la poca voluntad municipal de ayudar a las empresas y ciudadanos que se han visto en números rojos por los estragos de la pandemia.

“Eso habla del abandono y sobre todo, del no sentir lo que la tiene, eso se llama empatía… eso se tiene que arreglar”, dijo.

A lo anterior, afirmó que hoy Tuxtla Gutiérrez es un mal ejemplo para otros municipios en materia de seguridad y economía, pese a ser la capital del estado. “Hay un profundo descontento del actuar del alcalde”.

Por lo anterior, adelantó su compromiso y apoyo con la población, en donde se estará movilizando como ciudadano y político para exigir mejoras en el municipio.

“Nos vamos a manifestar… si Carlos no reconsidera y el Congreso del Estado no toma las opiniones de la gente, nos vamos a manifestar”, expuso.

Empresarios exigen una explicación

Piden que munícipe se conduzca con transparencia ante la incertidumbre de impuestos prediales; la prioridad debe ser el apoyo no la recaudación, dicen

Francisco Mendoza/M de R/ Diario de Chiapas

Empresarios de distintos giros se sorprendieron la mañana de este viernes al leer sobre un supuesto aumento de impuestos para el próximo año, lo que no vendría acorde, puesto que los empresarios han sido mermados por la situación de la actual pandemia de Covid-19.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), Guillermo Acero Bustamante, señaló: “Esperamos que no sea así, que tenga la sensibilidad el presidente y que no haga incrementar un gasto adicional tras la situación de la pandemia que ha afectado a nuestra economía”.

Indicó que lo mejor en estos momentos es el apoyo e impulso a la economía local para que la reactivación sea lo más pronto posible, y no por el contrario, ver de dónde se saca más dinero para las arcas municipales.

Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Arturo Marí Domínguez, señaló que las autoridades deben ser más explícitas en sus mensajes de cómo será la recaudación fiscal del próximo año a fin de que exista transparencia sobre el tópico.

“No quedó muy clara la explicación de que quieren un incremento de los prediales actuales, de cómo está, y que no han tenido ninguna alteración, en ese caso, no debería de ser por la situación económica que está atravesando la ciudadanía”, acotó.

El líder empresarial pidió a las autoridades municipales mucha claridad en el tema para que no existan malos entendidos y que tengan conciencia de la situación económica que actualmente atraviesa no solo el estado, sino todo el país.

Al cierre de esta edición, el Ayuntamiento presentó un video en donde el edil Carlos Morales, señala que la información del aumento de predial es una estrategia política de Willy Ochoa, que trae consigo fines políticos para disputar la presidencia municipal en la contienda del próximo año.

Reprueban actos vandálicos

Por otro lado, ante los hechos de violencia generados por grupos de manifestantes, presuntamente docentes y estudiantes normalistas, este lunes en el centro de Tuxtla Gutiérrez, dirigentes del sector empresarial de Chiapas reprobaron los actos vandálicos y pidieron a las autoridades correspondientes el restablecimiento del Estado de derecho.

Marí Domínguez, hizo un llamado enérgico a evitar estas expresiones de violencia, afirmando que ante el agotamiento del diálogo civilizado “la violencia no es el camino”.

El presidente del Centro Empresarial de Chiapas (CECH), Isaías Alfaro Castellanos, pidió a las autoridades la aplicación de las medidas que permitan prevenir las afectaciones del patrimonio público y privado de la ciudadanía.

De igual modo, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Tuxtla Gutiérrez, Carlos Orantes Vázquez, aseguró que las acciones ejecutadas este lunes en la capital, donde sujetos incendiaron un Conejobus en el parque central de la capital chiapaneca, “son cosas que no pueden seguir ocurriendo ni en Chiapas, ni en México”, y demandó el actuar de las autoridades de seguridad y protección ciudadana.