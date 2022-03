“Sacrificarán” a ex presidente de la CMIC

Javier Mendoza / Diario de Chiapas

Será esta semana cuando el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Delegación Chiapas, Francisco Gutiérrez Grajales, tenga que rendir explicaciones al Comité de Honor y Justicia del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de la entidad por respaldar, presuntas situaciones irregulares en la asignación de obra por parte de la Comisión Estatal de Caminos (CEC).

Desde la semana pasada, el CCE emitió su postura en donde señaló que, tras la desaprobación de empresarios de la construcción en contra del dirigente estatal de la CMIC, por haber apoyado públicamente las designaciones irregulares de la CEC, han pedido al dirigente de CMIC que se presente a señalar el porqué de estas acciones.

Cabe señalar que, siguiendo los protocolos para la participación abierta para asignaciones de obras con montos millonarios, la convocatoria debe ser abierta a empresas estatales y nacionales; sin embargo, esta situación no sucedió, por lo que el CCE solicitó a la Comisión Estatal de Caminos, abrir los procesos de asignación, para que los empresarios chiapanecos participen en la asignación de obras como debió ser desde un principio, ya que señala el CCE que la invitación solo fue expedida a cinco empresas mediante un proceso cerrado.

El Consejo Consultivo de expresidentes del CCE, fueron quienes tomaron la decisión de pedirle a Francisco Gutiérrez Grajales que deje el cargo y poner a un sucesor, mientras se hacen las investigaciones del porqué no respaldó a su gremio y sí a la CEC.

El documento emitido por el Comité de Honor y Justicia del CCE dice: “Al tiempo de enviarle un cordial saludo, me permito informar a usted en su carácter de representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Chiapas, ante este Consejo Coordinador Empresarial de Chiapas A.C., que he sido notificado mediante escrito sin número de referencia de fecha 17 de noviembre del año 2020, signado por la C. Marina Arias Albores Presidenta del Comité de Honor y Justicia del Consejo Coordinador Empresarial de Chiapas A.C., que ha instaurado procedimiento de investigación a su persona con fundamento en los artículos 53, 55 y 56 de los estatutos vigentes del Consejo Coordinador Empresarial de Chiapas A.C.; razón por la cual y con el exclusivo propósito de otorgar las garantías que considere necesarias para su debida atención y procedimiento; respetuosamente solicito a usted, designe formalmente ante este Consejo Coordinador Empresarial de Chiapas A.C. a un suplente para que concurra en representación de la organización consejera Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Chiapas, en todos los actos que deriven de este Consejo, durante el tiempo en que ese Comité de Honor y Justicia emita sobre su resolutivo”.