Se agrava economía por cancelaciones

Pepe Rey/ San Cristóbal

Sin dar a conocer cifras exactas y tampoco oficiales, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Sergio Alejandro Flores López, dio a conocer que turistas principalmente europeos ya han cancelado su llegada a San Cristóbal de Las Casas, lo cual representa un fuerte golpe a la economía empresarial local.

En entrevista, comentó que las cancelaciones se dieron a partir de que Estados Unidos cerró su frontera al igual que varios países de Centroamérica, por lo que se espera que las cancelaciones aumenten en los próximos días, lo cual será lamentable para el sector.

“No tengo número exactos, pero el hecho de que hayan cerrado las fronteras de Estados Unidos para llegar a ese país nos afecta, porque somos una ciudad turística, me refiero a que el visitante que venía de Europa que compró hace un año, porque los turistas compran con mucha anticipación y no poder hacer el traslado, nos afecta porque no están llegando, algunos compañeros nos están diciendo que tienen muchas cancelaciones”, detalló.

De la misma forma dejó ver que el turismo nacional no está llegando y algunos han llegado, pero “están temerosos”; sin embargo, reiteró que se están tomando todas las medidas emitidas por la Secretaría de Salud.

Flores López consideró que lo lamentable sería si se llegan a cerrar restaurantes y negocios, ya que se recortará personal “porque cómo le vamos hacer para pagar como empresarios”.

Dijo que, como Cámara de Comercio, esperan que todos los turistas no dejen de venir a San Cristóbal y pospongan su viaje “y no cancelen”, pues en mayor parte del país eso están haciendo, posponiendo.

Sobre las medidas que tomarán las empresas para prevenir contagios de Coronavirus, dijo que serán las mismas disposiciones a nivel federal, que es instalar gel antibacterial y jabón en los comercios, así como promover el lavado de manos y las demás recomendaciones que ha emitido la Secretaría de Salud.

Avizoran Semana Santa desangelada

Ainer González / Diario de Chiapas

A unos días de iniciar la temporada vacacional de Semana Santa 2020 en Chiapas, alrededor del 50 por ciento de las reservaciones y eventos programados en la entidad se han cancelado y cambiado de fecha como medida de prevención del virus Covid-19.

El coordinador de las Mesas de Seguridad Turística del Sector Empresarial en Chiapas, Sismondi Esparza Flores, dio a conocer que para los días de Semana Santa ya existe un importante número de cancelaciones y cambios de fecha en un 50 por ciento.

Ante la alerta y casos confirmados de Coronavirus en la República Mexicana, la cual ha implicado que los turistas se abstengan de vacacionar, el empresario expuso que en Chiapas aún no hay comportamiento de incremento en centros turísticos y esto se sabrá hasta el viernes que inicia el periodo vacacional.

Esparza Flores manifestó que lo más importante para los visitantes es que sigan las recomendaciones de las autoridades sanitarias, que han pedido quedarse en el hogar, aunque tal medida represente pérdidas importantes para el sector turístico chiapaneco.